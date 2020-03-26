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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 11:34
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Мишустин объявил о наказании за «редкое легкомыслие» на карантине и проверках на коронавирус

Российский премьер-министр приветствовал меры противодействия коронавирусу, о которых накануне рассказал президент Владимир Путин.

«Вносим поправки в Кодекс об административных нарушениях и вводим санкции. Мы будет штрафовать тех, кто демонстрирует редкое легкомыслие», — заявил 26 марта Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Премьер подчеркнул, что все решения, которые озвучил Путин, правительство примет уже сегодня. Он также заявил, что всех прилетевших в РФ будут обязательно проверять на COVID-2019.

Напомним, что 25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу коронавируса. Он перенес голосование по поправкам в Конституцию, а также принял ряд мер для поддержания доходов граждан в эпоху пандемии.

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Комментарии (13)

Αнатолий Κононов
Все обставляется так чтобы к государству не было финансовых претензий, нет режима чс, нет форс мажора,-ничего этого нет. Есть просто временные неурядицы и рекомендации побыть дома. А то что закрылись гостиницы, рестораны, кафе, магазины- так это их личные проблемы. Помогут советами им да помянут тихим добрым словом. В очередной раз понятно, что эта страна вот уже больше ста лет умеет только требовать умереть за нее , и может сажать и отнимать. Дать здесь ничего не могут.
Zdobsi
Надо было тотально на вирус в Пулково проверять. А не делать дырявые ворота северной столицы.
А потом когда прилетевшие всех перезаражают, вот тогда.... Этот напоминает речетатив в полиции-вот когда убьют, тогда и приходите. Маразм какой то.
Vasilis
Какое редкое слабоумие!))
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