Мишустин объявил о наказании за «редкое легкомыслие» на карантине и проверках на коронавирус

Российский премьер-министр приветствовал меры противодействия коронавирусу, о которых накануне рассказал президент Владимир Путин.

«Вносим поправки в Кодекс об административных нарушениях и вводим санкции. Мы будет штрафовать тех, кто демонстрирует редкое легкомыслие», — заявил 26 марта Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Премьер подчеркнул, что все решения, которые озвучил Путин, правительство примет уже сегодня. Он также заявил, что всех прилетевших в РФ будут обязательно проверять на COVID-2019.