Костромская область присоединилась к списку эпидемии. Там заболел школьник

О первом пациенте в регионе сообщает 28 марта сайт местной администрации. «Сегодня стали известны результаты двух исследований на коронавирус, отправленных в Москву для уточнения диагноза, — говорится в релизе. — Один из тестов оказался положительным. Коронавирус диагностирован у подростка, вернувшегося из Англии. По данным главного санитарного врача Костромской области, 21 марта группа костромичей вернулась из поездки в Великобританию, среди них — несовершеннолетние дети. Все — и взрослые, и дети — самостоятельно остались на карантине. Однако через несколько дней у двух детей проявились катаральные признаки инфекционного заболевания. В настоящее время, по словам врачей, состояние детей нормальное, ребята чувствуют себя хорошо, катаральных явлений не наблюдается».

В Костромской области подтвержден первый случай заболевания СOVID-19. Вирус, возможно, привезли из Англии.

Сообщается, что накануне с признаками инфекционного заболевания госпитализирован и третий подросток, его биоматериал также направлен в Москву для уточнения диагноза.



Кроме того, глава региона Сергей Ситников потребовал провести отдельную проверку и дать правовую оценку деятельности организаторов поездки.



Ранее стало известно, что в Оренбурге скончался 57-летний мужчина из города Бузулук с подтвержденным коронавирусом, накануне его подключили к аппарату ИВЛ. Он недавно вернулся из Европы.



В России 1036 случаев заражения коронавирусом. 45 человек поправились. По официальной статистике, трое скончались

