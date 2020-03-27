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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 18:25
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Коронавирус диагностировали у сотрудника компании «Газпром»

Новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) диагностирована у одного из сотрудников «Газпрома». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в госкорпорации.

«Несколько дней назад работник ПАО «Газпром», находясь в отпуске в России, почувствовал недомогание. Взятая проба на коронавирус дала положительный результат. В настоящее время идет процедура госпитализации. Работник чувствует себя удовлетворительно, состояние стабильное», — сообщили в управлении информации энергетической компании.

Там также добавили, что в настоящий момент устанавливается круг лиц, которые могли контактировать с заболевшим до постановки диагноза.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и в Петербурге.

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