Коронавирус диагностировали у сотрудника компании «Газпром»

Новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) диагностирована у одного из сотрудников «Газпрома». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в госкорпорации.



«Несколько дней назад работник ПАО «Газпром», находясь в отпуске в России, почувствовал недомогание. Взятая проба на коронавирус дала положительный результат. В настоящее время идет процедура госпитализации. Работник чувствует себя удовлетворительно, состояние стабильное», — сообщили в управлении информации энергетической компании.



Там также добавили, что в настоящий момент устанавливается круг лиц, которые могли контактировать с заболевшим до постановки диагноза.

