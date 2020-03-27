«Каникулы» закроют на неделю три вестибюля станций в центре Петербурга

На следующей неделе вестибюли станций «Технологический институт-1», «Достоевская» и «Площадь Александра Невского-2» будут закрыты для входа и выхода пассажиров.

Объявленные президентом Путиным выходные с 30 марта по 4 апреля, сокращение пассажиропотока из-за мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции привели петербургский метрополитен к ограничениям в работе трех станций.

Петербургская подземка сегодня же сообщала, что потерял за сутки почти миллион пассажиров: за 25 марта 2020 года в метро проехало 1,67 млн пассажиров. Это на 930 тысяч человек, или на 35%, меньше, чем ровно год назад.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и в Петербурге.