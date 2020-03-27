«Падение — более 930 тысяч человек». Коронавирус продолжает косить пассажиропоток «Петербургского метрополитена»
Петербургская подземка продолжает пустеть: за 25 марта 2020 года в метро проехало 1,67 млн пассажиров. Это на 930 тысяч человек, или на 35% меньше, чем ровно год назад. Эту статистику 27 марта обнародовало ГУП «Петербургский метрополитен».
«В обычные дни петербургская подземка в среднем перевозит от 2,4 до 2,6 миллиона человек. Для сравнения возьмем середину рабочей недели. В среду, 11 марта 2020 года, пассажиропоток метро составил 2,472 млн человек. Год назад пассажиров было не намного больше — 248 млн человек (разница незначительна — менее 9 тысяч пассажиров). Но на волне карантина, перевода студентов на дистанционное обучение и работников многих фирм и предприятий на удаленную работу, этот показатель серьезно изменился», — отмечают в ГУП «Петербургский метрополитен».
Напомним, что на госпредприятии, обслуживающем подземку, уже не первый день отмечают падение пассажиропотока. Заметно, как оно усиливается: еще 21 марта в подземку спустилось на 25% меньше людей, чем обычно. К 25 марту их количество увеличилось до 30%.