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27.03.2020 12:22
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«Падение — более 930 тысяч человек». Коронавирус продолжает косить пассажиропоток «Петербургского метрополитена»

Петербургская подземка продолжает пустеть: за 25 марта 2020 года в метро проехало 1,67 млн пассажиров. Это на 930 тысяч человек, или на 35% меньше, чем ровно год назад. Эту статистику 27 марта обнародовало ГУП «Петербургский метрополитен».

«В обычные дни петербургская подземка в среднем перевозит от 2,4 до 2,6 миллиона человек. Для сравнения возьмем середину рабочей недели. В среду, 11 марта 2020 года, пассажиропоток метро составил 2,472 млн человек. Год назад пассажиров было не намного больше — 248 млн человек (разница незначительна — менее 9 тысяч пассажиров). Но на волне карантина, перевода студентов на дистанционное обучение и работников многих фирм и предприятий на удаленную работу, этот показатель серьезно изменился», — отмечают в ГУП «Петербургский метрополитен».

Напомним, что на госпредприятии, обслуживающем подземку, уже не первый день отмечают падение пассажиропотока. Заметно, как оно усиливается: еще 21 марта в подземку спустилось на 25% меньше людей, чем обычно. К 25 марту их количество увеличилось до 30%.

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Комментарии (4)

Fox116
Бараны, не хайпуйте на заголовках, не пугайте людей!
260748741
почему бомжеобразные проверялы на входе без намордников ?
zoyd1
Срочно сократить количество поездов до одного в час! Гарюгин теряет кэш!
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