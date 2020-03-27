Пятая часть больных коронавирусом россиян заразились в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-2019 констатировала рост числа случаев заражения внутри страны.



«20% [заболевших] — это люди, которых мы выявили как контактных. Они не выезжали [в другие страны]», — заявила 27 марта Анна Попова на заседание оперштаба, транслируемого телеканалом «Россия 24».



Она подчеркнула, что из 15 тысяч «контактных» под наблюдением остаются 10 тысяч человек. «Пять тысяч благополучно абсолютно здоровы», — заверила глава Роспотребнадзора.

