Пятая часть больных коронавирусом россиян заразились в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-2019 констатировала рост числа случаев заражения внутри страны.
«20% [заболевших] — это люди, которых мы выявили как контактных. Они не выезжали [в другие страны]», — заявила 27 марта Анна Попова на заседание оперштаба, транслируемого телеканалом «Россия 24».
Она подчеркнула, что из 15 тысяч «контактных» под наблюдением остаются 10 тысяч человек. «Пять тысяч благополучно абсолютно здоровы», — заверила глава Роспотребнадзора.
При этом, по ее словам, вирус распространяется в России «спокойными темпами». Она заверила, что в скором времени в стране будет зарегистрирована новая тест-система для выявления COVID-2019, которая позволит проводить анализ за 3 часа.
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