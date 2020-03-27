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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 12:45
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Пятая часть больных коронавирусом россиян заразились в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-2019 констатировала рост числа случаев заражения внутри страны.

«20% [заболевших] — это люди, которых мы выявили как контактных. Они не выезжали [в другие страны]», — заявила 27 марта Анна Попова на заседание оперштаба, транслируемого телеканалом «Россия 24».

Она подчеркнула, что из 15 тысяч «контактных» под наблюдением остаются 10 тысяч человек. «Пять тысяч благополучно абсолютно здоровы», — заверила глава Роспотребнадзора.

При этом, по ее словам, вирус распространяется в России «спокойными темпами». Она заверила, что в скором времени в стране будет зарегистрирована новая тест-система для выявления COVID-2019, которая позволит проводить анализ за 3 часа.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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