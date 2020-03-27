Мишустин до июня закрыл курорты и санатории. Россиянам советуют никуда не ездить

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях и гостиницах на курортах федерального и местного значения. Ограничения продлятся с 28 марта до 1 июня, следует из документа, опубликованного 27 марта на сайте кабмина.



Также рекомендовано остановить работу горнолыжных курортов и объектов массового отдыха на российских курортах. Власти при этом должны посоветовать россиянам ограничить поездки, в том числе и на отдых, добавляется в документе.

