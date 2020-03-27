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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 08:16
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Мишустин до июня закрыл курорты и санатории. Россиянам советуют никуда не ездить

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях и гостиницах на курортах федерального и местного значения. Ограничения продлятся с 28 марта до 1 июня, следует из документа, опубликованного 27 марта на сайте кабмина.

Также рекомендовано остановить работу горнолыжных курортов и объектов массового отдыха на российских курортах. Власти при этом должны посоветовать россиянам ограничить поездки, в том числе и на отдых, добавляется в документе.

Ранее Мишустин объявил о наказании за «редкое легкомыслие» на карантине и проверках на коронавирус.

Следующая неделя в России объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Закрываются рестораны, торговые центры, парикмахерские и магазины, кроме продуктовых. О том, как будет жить Петербург в эту неделю, читайте в материале «Фонтанки».

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