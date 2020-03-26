Всем сидеть по домам. В двух столицах Казахстана запретили выходить на улицу

На крайние радикальные меры борьбы с пандемией решились власти соседнего Казахстана. Днём 26 марта правительство страны запретило выходить на улицу жителям двух столиц государства — нынешней Нур-Султана и исторической — Алма-Аты. Кроме того, запрет коснётся жителей города Чимкента.

Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при Президенте РК усилила ограничения в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте https://t.co/ENOWFBqSvC

«Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы путем принятия с 00:00 часов 28 марта (21:00 мск 27 марта. — Прим. ТАСС ) следующих мер: ограничение выхода граждан из домов, за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу; закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и другие)», — говорится в сообщении.

Власти Казахстана с 28 марта также вводят запрет на собрания более трех человек на улице и в общественных местах из-за распространения коронавируса в Нур-Султане и Алма-Ате.



«Установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи). Установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении о решении госкомиссии об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата.



«В городе Шымкент (Чимкент. — Прим. ред.) также приостановят деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов. Будут закрыты места массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др.). Работа пунктов общественного питания будет ограничена до 18.00 час. (с 18.00 до 22.00 — доставка на дом). Поэтапно будет ограничено движение общественного транспорта. Ограничение режима работы продуктовых магазинов, торговых центров, вещевых рынков и объектов сферы услуг будет осуществляться по решению акима города», — решили в правительстве Казахстана.