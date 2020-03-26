Шойгу рассказал о готовности армии к отражению коронавируса

Министр обороны России на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 26 марта доложил о том, что военное ведомство готово противостоять пандемии COVID-2019.
«В 32 госпиталях развернуты специализированные отделения на 3591 койко-место, подготовлено 2782 аппарата искусственной вентиляции легких, работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки», — заявил 26 марта Сергей Шойгу во время заседания правительства РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Министр также сообщил, что в армии было проведено уже более 3 тысяч тестирований на COVID-2019, результат отрицательный. Он также отметил, что для выявления коронавируса будет развернуто 15 многофункциональных мобильных модульных комплексов. Шойгу подчеркнул, что действуют уже 5537 стационарных контрольных пунктов телеметрии, а более 1600 специальных полевых расчетов готовы к дезинфекции местности.
На заседании правительства премьер Михаил Мишустин объявил о наказании за «редкое легкомыслие» за нарушение правил карантина, а также о планируемых проверках на коронавирус. По его словам, меры противодействия коронавирусу, о которых накануне рассказал президент Владимир Путин, будут приняты.