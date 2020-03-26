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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 12:52
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Шойгу рассказал о готовности армии к отражению коронавируса

Министр обороны России на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 26 марта доложил о том, что военное ведомство готово противостоять пандемии COVID-2019.

«В 32 госпиталях развернуты специализированные отделения на 3591 койко-место, подготовлено 2782 аппарата искусственной вентиляции легких, работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки», — заявил 26 марта Сергей Шойгу во время заседания правительства РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Министр также сообщил, что в армии было проведено уже более 3 тысяч тестирований на COVID-2019, результат отрицательный. Он также отметил, что для выявления коронавируса будет развернуто 15 многофункциональных мобильных модульных комплексов. Шойгу подчеркнул, что действуют уже 5537 стационарных контрольных пунктов телеметрии, а более 1600 специальных полевых расчетов готовы к дезинфекции местности.

На заседании правительства премьер Михаил Мишустин объявил о наказании за «редкое легкомыслие» за нарушение правил карантина, а также о планируемых проверках на коронавирус. По его словам, меры противодействия коронавирусу, о которых накануне рассказал президент Владимир Путин, будут приняты.

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Комментарии (4)

260551481
В отдельно взятом квадрате Московской области, но этого пресса не уточнила.
efela
"Вирус, стой! Ать-два!"
Woodruff Shnibbll
Клизмы соляркой делать будут? Или выхлопными газами от КАМАЗА чадить для обработки?
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