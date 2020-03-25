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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 23:51
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Погода в Петербурге поднатужилась и побила рекорд полувековой давности

Порывы юго-западного ветра не смогли сдуть тепло в Петербурге, и погода установила очередной температурный рекорд. Четверг обещает быть не хуже.

Как сообщил в своем Facebook специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус, среда, 25 марта, стала самым тёплым днём в городе с начала весны. Несмотря на ветер с порывами до 8 м/с, воздух во второй половине дня прогрелся до 12,5 градуса и позволил отметить третий за месяц рекордный максимум.

Последний раз так комфортно, но на 0,2 градуса прохладнее, в Северной столице было 25 марта 1968 года.

В четверг прогнозируют такую же малооблачную погоду с умеренным западным и юго-западным ветром и дневной температурой до +11. Зонтики завтра петербуржцам, по заверениям синоптиков, не понадобятся.

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Комментарии (1)

Djnyana
Я бы всё же им выдал.. Шербурские зонтики, чтобы ну, сохранялась у милых Петербуржцев, эта, неоспоримо в них существующая, тяга к.. Красоте и.., Справедливость оставим на.. птом.. оптом..
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