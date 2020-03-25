Погода в Петербурге поднатужилась и побила рекорд полувековой давности

Порывы юго-западного ветра не смогли сдуть тепло в Петербурге, и погода установила очередной температурный рекорд. Четверг обещает быть не хуже.



Как сообщил в своем Facebook специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус, среда, 25 марта, стала самым тёплым днём в городе с начала весны. Несмотря на ветер с порывами до 8 м/с, воздух во второй половине дня прогрелся до 12,5 градуса и позволил отметить третий за месяц рекордный максимум.



Последний раз так комфортно, но на 0,2 градуса прохладнее, в Северной столице было 25 марта 1968 года.

