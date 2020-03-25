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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 20:59
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«В Москве в это время будет нечего делать!» В выходную неделю в столице закроют бары, рестораны и развлекательные точки

Утверждение «Moscow never sleeps» («Москва никогда не спит») станет неактуальным с 30 марта по 3 апреля. Мэр столицы Сергей Собянин объявил в эфире телеканала ТВЦ о закрытии всех развлекательных точек на следующей неделе, объявленной выходной.

«У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома» — сказал Собянин.

Ужесточение мер, направленных на снижение рисков распространения коронавируса, коснётся работы общественных мест и точек общепита. Мэр Москвы заявил «Интерфаксу», что не должны работать кафе и рестораны, парки, «особенно центральные», а также торговые комплексы, за исключением магазинов с продовольствием и товарами первой необходимости. Подробнее о мерах Собянин пообещал рассказать позже.

Напомним, что 25 марта в Москве скончались два пациента с подозрением на коронавирус.

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