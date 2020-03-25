Россия открыла статистику летальных исходов при коронавирусе. Умерли двое
В Москве скончались двое пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 25 марта сообщает столичный оперативный штаб.
Как сообщается в официальном телеграм-канале штаба, один из пациентов умер в возрасте 88 лет, второму было 73 года. У обоих при жизни тесты на коронавирус дали положительный результат. Кроме инфекции нового типа и пневмонии у них имелись соответствующие патологии. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия.
19 марта в столичной инфекционной больнице № 2 скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом «вирусная пневмония». Патологоанатомы позднее уточнили, что причиной смерти 76-летней женщины стал оторвавшийся тромб.
За сутки в России зафиксировали 163 новых случая COVID-2019. На утро 25 марта в стране 658 заболевших. «Фонтанка» продолжает следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.