Россия открыла статистику летальных исходов при коронавирусе. Умерли двое

В Москве скончались двое пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 25 марта сообщает столичный оперативный штаб.



Как сообщается в официальном телеграм-канале штаба, один из пациентов умер в возрасте 88 лет, второму было 73 года. У обоих при жизни тесты на коронавирус дали положительный результат. Кроме инфекции нового типа и пневмонии у них имелись соответствующие патологии. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия.

19 марта в столичной инфекционной больнице № 2 скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом «вирусная пневмония». Патологоанатомы позднее уточнили, что причиной смерти 76-летней женщины стал оторвавшийся тромб.