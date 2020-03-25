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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 19:39
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Россия открыла статистику летальных исходов при коронавирусе. Умерли двое

В Москве скончались двое пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 25 марта сообщает столичный оперативный штаб.

Как сообщается в официальном телеграм-канале штаба, один из пациентов умер в возрасте 88 лет, второму было 73 года. У обоих при жизни тесты на коронавирус дали положительный результат. Кроме инфекции нового типа и пневмонии у них имелись соответствующие патологии. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия.

19 марта в столичной инфекционной больнице № 2 скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом «вирусная пневмония». Патологоанатомы позднее уточнили, что причиной смерти 76-летней женщины стал оторвавшийся тромб.

За сутки в России зафиксировали 163 новых случая COVID-2019. На утро 25 марта в стране 658 заболевших. «Фонтанка» продолжает следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.

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Комментарии (4)

nuga
У меня мама умерла от пневмании,её соседка по палате тоже и ещё тьма народу по России много лет назад,пневмания давний бич по смертности пожилых ввиду возраста. Та что это норма,или они должны были попасть под машину,чтобы в стату не попасть? У ас в ДТП смертность высочайшая,но почему то машины не запрещают. Или тут все бессмертные стали? Все умрем,каждом свой день и причина.
prosto_5e4ce2877d5fb
И в самом деле ... редакция, поправь корону!
grannie
Да и "открыла" в данном случае совершенно двусмысленное слово.
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