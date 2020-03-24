Число случаев заражения коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 400 тысяч

Уже 400 тыс. человек по всему миру заразились COVID-19, более 100 тыс. из них выздоровели, 17,5 тыс. — умерли. На первом месте по числу жертв остается Италия



Общее число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 тыс. человек, из них более 100 уже выздоровели. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Топ-5 по количеству пациентов составляют Китай, Италия, США, Испания и Германия. Жертвами коронавирусной инфекции стали 17,5 тысячи человек.