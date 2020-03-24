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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 21:05
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Число случаев заражения коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 400 тысяч

Уже 400 тыс. человек по всему миру заразились COVID-19, более 100 тыс. из них выздоровели, 17,5 тыс. — умерли. На первом месте по числу жертв остается Италия

Общее число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 тыс. человек, из них более 100 уже выздоровели. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Топ-5 по количеству пациентов составляют Китай, Италия, США, Испания и Германия. Жертвами коронавирусной инфекции стали 17,5 тысячи человек.

Ранее глава ВОЗ заявил об ускорении темпов распространения COVID-19.

Напомним, в России, по последним официальным данным, зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. При этом большая часть подтверждена в Москве - 290. В Петербурге число заболевших к вечеру 24 марта выросло до 22.

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