ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса. «Это удручает»

Темпы распространения коронавируса увеличиваются. Об этом в ходе брифинга 23 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. «Пандемия ускоряется. С момента первого зарегистрированного случая до регистрации первых 100 тысяч случаев прошло 67 дней, для вторых 100 000 случаев понадобилось 11 дней и всего 4 дня - для третьих 100 000 случаев. Вы можете видеть, как ускоряются темпы распространения. Это удручает», - сказал Гебрейесус. На данный момент число случаев заражения превышает 300 тысяч.

Глава ВТО напомнил, что люди должны оставаться дома и принимать другие меры физического дистанцирования. «Это важный способ замедлить распространение вируса и выиграть время, но это защитные меры.Чтобы победить, нам нужно атаковать вирус с помощью агрессивной и целенаправленной тактики - анализировать каждый подозреваемый случай, изолировать пациента и принимать меры в каждом подтвержденном случае, а также отслеживать и помещать в карантин каждый близкий контакт», - подчеркнул Гебрейсеус, признав, что «некоторые страны испытывают трудности с осуществлением этих мер».

Также он выразил обеспокоенность в связи с большим количеством инфицирования среди работников здравоохранения.

Глава ВТО призвал лидеров двадцадки, ВВП чьих стран составляет 80% ВВП мира, действовать как единое целое. «На этой неделе я обращусь к главам государств и правительств стран G20. Среди прочего, я буду просить их работать вместе, чтобы увеличить производство, избежать запретов на экспорт и обеспечить справедливое распределение, исходя из потребностей», - сказал Гебрейесус.