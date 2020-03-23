ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса. «Это удручает»

Темпы распространения коронавируса увеличиваются. Об этом в ходе брифинга 23 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
«Пандемия ускоряется. С момента первого зарегистрированного случая до регистрации первых 100 тысяч случаев прошло 67 дней, для вторых 100 000 случаев понадобилось 11 дней и всего 4 дня - для третьих 100 000 случаев. Вы можете видеть, как ускоряются темпы распространения. Это удручает», - сказал Гебрейесус. На данный момент число случаев заражения превышает 300 тысяч.
Глава ВТО напомнил, что люди должны оставаться дома и принимать другие меры физического дистанцирования.
«Это важный способ замедлить распространение вируса и выиграть время, но это защитные меры.Чтобы победить, нам нужно атаковать вирус с помощью агрессивной и целенаправленной тактики - анализировать каждый подозреваемый случай, изолировать пациента и принимать меры в каждом подтвержденном случае, а также отслеживать и помещать в карантин каждый близкий контакт», - подчеркнул Гебрейсеус, признав, что «некоторые страны испытывают трудности с осуществлением этих мер».
The full briefing on #COVID19 by @DrTedros 👇 https://t.co/zNjVuTEmTu— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020
Также он выразил обеспокоенность в связи с большим количеством инфицирования среди работников здравоохранения.
Глава ВТО призвал лидеров двадцадки, ВВП чьих стран составляет 80% ВВП мира, действовать как единое целое.
«На этой неделе я обращусь к главам государств и правительств стран G20. Среди прочего, я буду просить их работать вместе, чтобы увеличить производство, избежать запретов на экспорт и обеспечить справедливое распределение, исходя из потребностей», - сказал Гебрейесус.
В своей речи он также отметил, что в данный момент, пока не существует лекарства, которое доказало бы свою эффективность против COVID-19, важно не допустить употребление непроверенных лекарств, которые могут принести больше вреда, чем пользы.