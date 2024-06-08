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    Чем заняться, пока «лежит» Telegram

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    10 комментариев

    Вечером в субботу, 8 июня по всему миру выключился мессенджер Telegram.

    В России он является крупнейшим по числу пользователей мессенджером, и сбои в его работе неизбежно были замечены значительной частью жителей. Это не критично, у нас остались и другие средства связи, а, главное, интернет все еще работает. Редакция «Фонтанки» продолжает работу, однако, все время думает о своих читателях. Так что пока Telegram не работает, мы придумали 10 дел, которые можно сделать без него.

    1. Посмотрите в окно. В Петербурге надавно прошел дождь. Так что скорее всего вы увидите, как пешеходы смешно перепрыгивают через лужи. Очень здорово и самому выйти во двор, вдохнуть полную грудь летнего воздуха.

    2. Раз уже вышли, и вы в Петербурге, было бы здорово сходить посмотреть на разводку мостов. Скорее всего, вы давно ее не видели, а она по-прежнему прекрасна и никак не зависит от Telegram.

    3. Позвоните родителям. К сожелнию, не все могут это сделать, но если у вас все еще есть такая возможность — сделайте это непременно и прямо сейчас. Не знаете, о чем говорить — просто расскажите, как провели этот день.

    4. Наверное, можно что-то перекусить. Может, не стоит давиться целой кастрюлей пельменей, но порезать легкий салат — самое то. Если в холодильнике пусто — спуститесь на улицу. Вы в Петербурге, так что где-то рядом точно есть шаверма.

    5. Посмотрите, какие книги есть у вас дома. Даже если они все уже прочитаны, просто перелистать, посмотреть — можно же.

    6. Давайте посмотрим хороший фильм. Из нового отдел Культуры «Фонтанки» очень рекомендует «Нужды путешественника» с Изабель Юппер. Мы недавно писали про него рецензию. Вам понравится. Если на новое не тянет, давайте посмотрим старую добрую классику. У каждого свой любимый фильм. Нам в голову почему-то в первую очередь пришла «Касабланка». Кстати, только что вышло «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Оно про то же, о чем «Касабланка», но спустя 80 лет разницы, про вторую мировую и Африку. Мы про него тоже писали.

    7. Посмотрите старые фотографии. В идеале — с кем-то вдвоем. Там очень много всего смешного, доброго, милого. Если повезет, слезы умиления обеспечены.

    8. Лечь на диван и просто смотреть в потолок. Минут через пять возможно озарение/откровение/катарсис. Поосторожнее все же с этим.

    9. Дойдите до ближайшего цветочного магазина и купите цветов. Можно поставить дома в вазу, а можно подарить кому-то по дороге. Настроение поднимется в любом случае.

    10. Лягте спать. Мы понимаем, что вы не привыкли ложиться в такое время, тем более, в субботу. Но вообще-то 11 вечера — отличное время для этого. Утром вы скажете себе за это спасибо.

    Любящая вас, «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 10

    26592706608 Июн 2024 в 23:22
    Видимо, в России идут очередные учения по отключению интернета. Определяю это по тому, что, как сейчас, вдруг начинает работать Тви без ВПН.............
    +0−0
    altnec08 Июн 2024 в 23:21
    Дуров мягко предупреждал пользователей заранее, что будет обычное обновление с последующей перезагрузкой.
    +0−0
    Борис Самохвалов08 Июн 2024 в 23:10
    А зачем он вообще нужен? Рёйтерс, БиБиСи, Дойче Велле, Евроньюс, Медуза, Инсайдер отлично работают )
    +2−1
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