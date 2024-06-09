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    Даже отличники ошибутся: у вас нет шансов пройти этот тест по русскому языку

    Никаких «жи/ши», только хардкор!

    1988
    6 комментариев
    Как чужие ошибки исправлять, так мы все грамотеи. А на самом деле?
    Как чужие ошибки исправлять, так мы все грамотеи. А на самом деле?Фото: Олег Федоров / «Чита.Ру»
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    Пожалуй, нет на свете человека, который бы знал абсолютно все правила русского языка. Присмотритесь к знакомым грамотеям: наверняка они напрочь забыли, в каких случаях в прилагательном пишется одна «н» и как склонять иностранные имена. Хотя что мы сразу о знакомых? Давайте проверим, как эти и другие правила помните вы. В каждом вопросе этого теста мы неправильно написали одно из слов. Догадаетесь, какое?

    Какое из этих слов написано неправильно?

    Если вы всегда склоняли имена и фамилии по наитию, а не по правилам, то точно не скажете, где тут закралась ошибка

    А здесь что не так?

    Повторим суффиксы -иц- и -ец-. Итак, где мы ошиблись?

    На этот вопрос мы даем вам ровно 5 секунд

    Как пишется этот фразеологизм?

    Одно из сложнейших правил русского языка — «одна и две «н» в прилагательных и причастиях». Сможете вспомнить его и найти, где мы ошиблись?

    Мы часто произносим подобные фразы, когда строим планы. А правильно ли мы их говорим?

    Видите неправильный вариант? А он есть.

    Что-то мы сами в каждом вопросе ошибаемся — даже в этом!

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    Даже отличники ошибутся: у вас нет шансов пройти этот тест по русскому языку

    Пара учебников русского языка помогут вам вспомнить школьные правила.

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    Даже отличники ошибутся: у вас нет шансов пройти этот тест по русскому языку

    Надеемся, вы всегда находите синоним, если не знаете, как пишется какое-то слово.

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    Даже отличники ошибутся: у вас нет шансов пройти этот тест по русскому языку

    Отлично! Вас уже не отличишь от грамотея (пара ошибок не в счет).

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    Даже отличники ошибутся: у вас нет шансов пройти этот тест по русскому языку

    Так вот кто пишет под нашими тестами самые грамотные комментарии!

    Поделитесь результатом

    Как чужие ошибки исправлять, так мы все грамотеи. А на самом деле?
    Как чужие ошибки исправлять, так мы все грамотеи. А на самом деле?Фото: Олег Федоров / «Чита.Ру»

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    Русский языкТест
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    Комментарии 6

    27626921609 Июн 2024 в 20:30
    8 и 10-й - не понятно задание, вопроса по существу нет.
    +0−0
    Danik09 Июн 2024 в 20:21
    Какая-то чушь!
    Если так ставят вопросы в егэ, то это просто бред.
    +1−0
    Ser_N077109 Июн 2024 в 20:19
    Мы академиев не кончали! (с)

    :))))))))
    +0−0
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