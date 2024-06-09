Даже отличники ошибутся: у вас нет шансов пройти этот тест по русскому языку

Пожалуй, нет на свете человека, который бы знал абсолютно все правила русского языка. Присмотритесь к знакомым грамотеям: наверняка они напрочь забыли, в каких случаях в прилагательном пишется одна «н» и как склонять иностранные имена. Хотя что мы сразу о знакомых? Давайте проверим, как эти и другие правила помните вы. В каждом вопросе этого теста мы неправильно написали одно из слов. Догадаетесь, какое?

