«Дуров, верни соединение». В Telegram — масштабный сбой

Пользователи мессенджера Telegram вечером 8 июня столкнулись с масштабным сбоем — фиксирует Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Судя по графику, резкий рост сообщений о сбоях начался примерно в 21.20 и после 21.50 пошел на спад. К пользователям не доходят сообщения, попытка подключения не приводит к результату, не обновляются каналы.



«Дуров, верни соединение», «Лежит в США», «Лежит в Казахстане», «Лежит в Ираке», «Лежит в Узбекистане», — оставляют сообщения пользователи на сайте Downdetector.

