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    «Дуров, верни соединение». В Telegram — масштабный сбой

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    21 комментарий

    Пользователи мессенджера Telegram вечером 8 июня столкнулись с масштабным сбоем — фиксирует Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Судя по графику, резкий рост сообщений о сбоях начался примерно в 21.20 и после 21.50 пошел на спад. К пользователям не доходят сообщения, попытка подключения не приводит к результату, не обновляются каналы.

    «Дуров, верни соединение», «Лежит в США», «Лежит в Казахстане», «Лежит в Ираке», «Лежит в Узбекистане», — оставляют сообщения пользователи на сайте Downdetector.

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    Комментарии 21

    Arthur6108 Июн 2024 в 23:21
    Хуситам новые пассатижи дали?
    +0−0
    Cruz108 Июн 2024 в 23:21
    Вот что значит увлекаться обновлениями "с новыми функциями"
    +0−0
    NSИ08 Июн 2024 в 23:12
    поехала :))))))))))))
    +0−0
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