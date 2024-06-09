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    Обвиняемый в убийстве ножом зампреда «Зова народа» не признал вину

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    Обвиняемый в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева не признал вину. Об этом сообщает 9 июня портал MSK1.RU.

    Сегодня Дмитрию Матвееву избирали меру пресечения в Лобненском суде. В зал заседания его доставили с перебинтованной рукой — есть версия, что он специально себя ранил, уходя с места трагедии. В суде Матвеев заявил, что не признает вину.

    Напомним, Антона Еговцева смертельно ранили ножом у собственного дома в Подмосковье. Позже был задержан 38-летний тренер по мотокроссу Дмитрии Матвеев. По версии следствия, агрессор нанес не менее восьми ударов ножом потерпевшему. Задержанный в течение нескольких лет преследовал жену погибшего.

    Суд отправил Дмитрия Матвеева в СИЗО до 7 августа.

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