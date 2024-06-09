Обвиняемый в убийстве ножом зампреда «Зова народа» не признал вину

Обвиняемый в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева не признал вину. Об этом сообщает 9 июня портал MSK1.RU.



Сегодня Дмитрию Матвееву избирали меру пресечения в Лобненском суде. В зал заседания его доставили с перебинтованной рукой — есть версия, что он специально себя ранил, уходя с места трагедии. В суде Матвеев заявил, что не признает вину.