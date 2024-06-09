Девочка пострадала, гуляя по «Красному треугольнику». Под ней провалился пол

Исследование культовой заброшки в Адмиралтейском районе Петербурга привело в больницу школьницу. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 июня.



15-летняя пациентка с травмой ноги поступила в детскую больницу Святой Марии Магдалины накануне. Девочка рассказала, что проводила вечер пятницы на территории «Красного треугольника» на набережной Обводного канала и ходила по заброшенному помещению, где под ней провалился пол.

Медики диагностировали перелом кости стопы и отпустили пострадавшую лечиться дома.

«Фонтанка» рассказывала, как гордость петербургской краснокирпичной архитектуры стала опасным для жизни местом. Комплекс признан региональным памятником, но работы по его восстановлению так и не начались. КГИОП не смог через суд заставить собственников «Красного треугольника»провести противоаварийные и ремонтные работы.