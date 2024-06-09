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    У Старой Деревни от удара электрички погибла 80-летняя пенсионерка

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    4 комментария

    Сбитая электричкой женщина у станции Старая Деревня получила травмы, несовместимые с жизнью. Петербурженка спешила на красный.

    Как рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России 9 июня, погибла 80-летняя пенсионерка. По предварительной информации, она переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал.

    В пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили эту версию. «В результате происшествия схода подвижного состава нет, на движение других поездов инцидент не повлиял», — добавили там.

    Напомним, электричка, следовавшая из Петербурга в Белоостров, сбила женщину у станции Старая Деревня. Из-за происшествия электропоезд был остановлен на переходе, сформировалась пробка.

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    Комментарии 4

    AndrewBarsik09 Июн 2024 в 20:28
    Столько людей у этого перехода гибнет! И ничего не делается, чтобы его дополнительно оборудовать.
    +0−0
    Панкихой09 Июн 2024 в 19:42
    Отмучилась.
    +5−0
    VKuser17419822109 Июн 2024 в 19:41
    Мгновенно и неожиданно...... наверно праведницей была!
    +1−1
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