У Старой Деревни от удара электрички погибла 80-летняя пенсионерка

Сбитая электричкой женщина у станции Старая Деревня получила травмы, несовместимые с жизнью. Петербурженка спешила на красный.



Как рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России 9 июня, погибла 80-летняя пенсионерка. По предварительной информации, она переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили эту версию. «В результате происшествия схода подвижного состава нет, на движение других поездов инцидент не повлиял», — добавили там.