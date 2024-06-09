У Старой Деревни от удара электрички погибла 80-летняя пенсионерка

Сбитая электричкой женщина у станции Старая Деревня получила травмы, несовместимые с жизнью. Петербурженка спешила на красный.
Как рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России 9 июня, погибла
В пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили эту версию. «В результате происшествия схода подвижного состава нет, на движение других поездов инцидент не повлиял», — добавили там.
Напомним, электричка, следовавшая из Петербурга в Белоостров, сбила женщину у станции Старая Деревня. Из-за происшествия электропоезд был остановлен на переходе, сформировалась пробка.