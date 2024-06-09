После сообщения от «бывшего начальника» петербуржец перевел мошенникам почти 9 миллионов рублей

Почти 9 миллионов рублей петербургский пенсионер перевел мошенникам из-за предупреждения «бывшего начальника».

Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, накануне с заявлением в полицию обратился 75-летний пенсионер. Он рассказал, что неделю назад ему в Telegram пришло сообщение якобы от бывшего начальника.

Представившийся экс-руководителем писал тревожное: «Нас проверяют сотрудники ФСБ по вопросу утечки персональных данных». Далее последовал звонок от якобы сотрудника спецслужбы, который заявил, что на мужчину хотят оформить кредит. После беседы петербуржец снял деньги со счетов в пяти банках и перевел их через банкоматы по виртуальной карте. Общая сумма составила 8,9 миллиона рублей.