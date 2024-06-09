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    После сообщения от «бывшего начальника» петербуржец перевел мошенникам почти 9 миллионов рублей

    1880
    7 комментариев

    Почти 9 миллионов рублей петербургский пенсионер перевел мошенникам из-за предупреждения «бывшего начальника».

    Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, накануне с заявлением в полицию обратился 75-летний пенсионер. Он рассказал, что неделю назад ему в Telegram пришло сообщение якобы от бывшего начальника.

    Представившийся экс-руководителем писал тревожное: «Нас проверяют сотрудники ФСБ по вопросу утечки персональных данных». Далее последовал звонок от якобы сотрудника спецслужбы, который заявил, что на мужчину хотят оформить кредит. После беседы петербуржец снял деньги со счетов в пяти банках и перевел их через банкоматы по виртуальной карте. Общая сумма составила 8,9 миллиона рублей.

    Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Ранее аферисты обманули академика РАН, имя которого носит одна из малых планет Солнечной системы.

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    Мошенники
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    Комментарии 7

    Панкихой09 Июн 2024 в 12:17
    "Аллё. Кто это? Директор? ..... "
    +1−0
    dacha.camera109 Июн 2024 в 12:02
    Буратино выкопал ямку. Сказал три раза шепотом: "Крекс, фекс, пекс", положил в ямку четыре золотые монеты, засыпал, из кармана вынул щепотку соли, посыпал сверху. Набрал из лужи пригоршню воды, полил. И сел ждать, когда вырастет дерево...
    +2−2
    26592706609 Июн 2024 в 11:52
    Такое впечатление, что после 70 всех нужно признавать недееспособными..........
    +1−2
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