После сообщения от «бывшего начальника» петербуржец перевел мошенникам почти 9 миллионов рублей

Почти 9 миллионов рублей петербургский пенсионер перевел мошенникам из-за предупреждения «бывшего начальника».
Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, накануне с заявлением в полицию обратился
Представившийся экс-руководителем писал тревожное: «Нас проверяют сотрудники ФСБ по вопросу утечки персональных данных». Далее последовал звонок от якобы сотрудника спецслужбы, который заявил, что на мужчину хотят оформить кредит. После беседы петербуржец снял деньги со счетов в пяти банках и перевел их через банкоматы по виртуальной карте. Общая сумма составила 8,9 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, отметили в пресс-службе
Ранее аферисты обманули академика РАН, имя которого носит одна из малых планет Солнечной системы.