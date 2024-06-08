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    В Петербурге телефонные аферисты обманули академика, имя которого носит планета. Заходили по-новому

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    5 комментариев

    Без малого два миллиона рублей стоило академику РАН в Петербурге общение с телефонными мошенниками. Подход к нему аферистам помогла найти «Википедия».

    Пожилой петербуржец обратился за помощью в полицию Выборгского района накануне и попросил найти проходимцев, обманувших его на 1, 9 млн рублей, стало известно «Фонтанке» 8 июля.

    По словам мужчины, в конце мая ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей «Русской Википедии» и заявила о необходимости зарегистрировать все патенты в новом приложении. Звонок едва ли удивил - «Википедия» знает петербуржца как физика-экспериментатора, академика РАН, борца с околонаучными спекуляциями, учёного, обнаружившего новые оптические явления, и выступавшего за свободу собраний. Его имя носит одна из малых планет Солнечной системы.

    Собеседница была настолько убедительной, что академик продиктовал ей код из смс, а через шесть дней узнал, что все его ценные бумаги были проданы, деньги переведены неизвестному.

    В полиции возбудили дело о краже в особо крупном размере.

    О мошеннической схеме с использованием «Википедии» в конце мая РИА Новости рассказали в компании SafeTech. Аферисты предлагают отредактировать профиль через приложение, скачавшие его получают банковский троян, который перехватывает коды из приложений или смс.

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    Комментарии 5

    Огромная польза!09 Июн 2024 в 00:19
    Государству не до этого. Там Эли Кадыров женится.
    +4−0
    ЮлияБорисовна09 Июн 2024 в 00:18
    Неужели сам Рамзан Ахматович?!!
    +5−0
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