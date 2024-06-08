В Петербурге телефонные аферисты обманули академика, имя которого носит планета. Заходили по-новому

Без малого два миллиона рублей стоило академику РАН в Петербурге общение с телефонными мошенниками. Подход к нему аферистам помогла найти «Википедия».



Пожилой петербуржец обратился за помощью в полицию Выборгского района накануне и попросил найти проходимцев, обманувших его на 1, 9 млн рублей, стало известно «Фонтанке» 8 июля.

По словам мужчины, в конце мая ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей «Русской Википедии» и заявила о необходимости зарегистрировать все патенты в новом приложении. Звонок едва ли удивил - «Википедия» знает петербуржца как физика-экспериментатора, академика РАН, борца с околонаучными спекуляциями, учёного, обнаружившего новые оптические явления, и выступавшего за свободу собраний. Его имя носит одна из малых планет Солнечной системы.