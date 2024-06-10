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    Град разбомбил лобовое стекло самолета в Вене. Пилот совершал посадку почти вслепую

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    6 комментариев

    Самолет авиакомпании Austrian Airlines благополучно совершил посадку в Вене с разбитым лобовым стеклом и поврежденной носовой частью. Airbus A320 повредил град.

    Как пишет газета Kronen Zeitung, 9 июня самолет вылетел из Пальмы-де-Майорки в Вену. При подлете к столице Австрии судно попало в грозовую ячейку, которую, по словам экипажа, не было видно на метеорадиолокаторе. Экипаж подал сигнал «Mayday».

    Пассажиры ощутили сильную тряску. Когда самолет приземлился, они были шокированы его внешним видом. У Airbus A320 оказались разбиты два передних окна кабины, носовая часть и некоторые панели.

    «В этот момент мы поняли, что пилот приземлился вслепую и насколько мы были близки к катастрофе, — цитирует издание одного из пассажиров.

    В авиакомпании подтвердили инцидент и отметили, что причиной повреждений воздушного судна стал сильный град. Никто из пассажиров не пострадал.

    В Austrian Airlines уже начали оценку конкретных повреждений.

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    СамолетГрад
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    Комментарии 6

    VKuser27909210 Июн 2024 в 00:28
    Уже лет 50 на Западных самолётах (первым был Lockheed 1011 "Tristar") есть система автоматической посадки в аэропортах с ILS cat III. А сейчас они есть на всех. Пилоту не обязательно видеть полосу. Достаточно ввести частоту ILS, курс, и выбрать режим APP (approach) автопилота. Ну, и, изначально зайти на посадочный курс полосы. Как угодно - через VOR/DME, истинный, или тот же ILS на финалах. Хотя это всё сейчас приносят на планшетах/ноутбуках, и загоняют план полёта в бортовой компьютер ещё перед вылетом.
    +2−0
    Олександр Петренко10 Июн 2024 в 00:24
    Россию ещё не обвинили?
    +0−4
    Огромная польза!10 Июн 2024 в 00:08
    У России никогда не будет самолетов такого уровня, сколько бы ни пыжились.
    +2−3
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