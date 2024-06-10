Град разбомбил лобовое стекло самолета в Вене. Пилот совершал посадку почти вслепую

Самолет авиакомпании Austrian Airlines благополучно совершил посадку в Вене с разбитым лобовым стеклом и поврежденной носовой частью. Airbus A320 повредил град.



Как пишет газета Kronen Zeitung, 9 июня самолет вылетел из Пальмы-де-Майорки в Вену. При подлете к столице Австрии судно попало в грозовую ячейку, которую, по словам экипажа, не было видно на метеорадиолокаторе. Экипаж подал сигнал «Mayday».

Пассажиры ощутили сильную тряску. Когда самолет приземлился, они были шокированы его внешним видом. У Airbus A320 оказались разбиты два передних окна кабины, носовая часть и некоторые панели.