Град разбомбил лобовое стекло самолета в Вене. Пилот совершал посадку почти вслепую

Самолет авиакомпании Austrian Airlines благополучно совершил посадку в Вене с разбитым лобовым стеклом и поврежденной носовой частью. Airbus A320 повредил град.
Как пишет газета Kronen Zeitung, 9 июня самолет вылетел из Пальмы-де-Майорки в Вену. При подлете к столице Австрии судно попало в грозовую ячейку, которую, по словам экипажа, не было видно на метеорадиолокаторе. Экипаж подал сигнал «Mayday».
Пассажиры ощутили сильную тряску. Когда самолет приземлился, они были шокированы его внешним видом. У Airbus A320 оказались разбиты два передних окна кабины, носовая часть и некоторые панели.
«В этот момент мы поняли, что пилот приземлился вслепую и насколько мы были близки к катастрофе, — цитирует издание одного из пассажиров.
В авиакомпании подтвердили инцидент и отметили, что причиной повреждений воздушного судна стал сильный град. Никто из пассажиров не пострадал.
В Austrian Airlines уже начали оценку конкретных повреждений.