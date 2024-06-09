«Бандитский налет на собаку». В Петергофе двое в масках похитили годовалого Яшу

В Петергофе на глазах у хозяйки похитили собаку породы корги.

Как стало известно «Фонтанке», 9 июня с утра жительница Петергофа отправилась гулять со своим питомцем. К ней подбежали двое мужчин в медицинских масках. За секунды они обрезали поводок, забрали собаку и уехали на вишневой «Ладе».

Хозяйка украденного пса рассказала корреспонденту, что питомца зовут Яша, по домашнему — Ящик. Собаке всего полтора года. По словам женщины, у неё был конфликт с соседом, но утверждать, что он причастен к похищению, она не берется.