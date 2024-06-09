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    «Бандитский налет на собаку». В Петергофе двое в масках похитили годовалого Яшу

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    22 комментария

    В Петергофе на глазах у хозяйки похитили собаку породы корги.

    Как стало известно «Фонтанке», 9 июня с утра жительница Петергофа отправилась гулять со своим питомцем. К ней подбежали двое мужчин в медицинских масках. За секунды они обрезали поводок, забрали собаку и уехали на вишневой «Ладе».

    Хозяйка украденного пса рассказала корреспонденту, что питомца зовут Яша, по домашнему — Ящик. Собаке всего полтора года. По словам женщины, у неё был конфликт с соседом, но утверждать, что он причастен к похищению, она не берется.

    «Ради чего такой бандитский налет на собаку, на меня? Как это понять? — отметила петербурженка. — Я в отчаянии, конечно».

    Женщина обратилась с заявлением в полицию.

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    Украли собаку
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    Комментарии 22

    chip109 Июн 2024 в 15:06
    Возможно это наши северокорейские братья, прости, Яша!
    +0−0
    ЮлияБорисовна09 Июн 2024 в 14:38
    Ищите у Игоря Ивановича Ш.!
    +1−0
    VKuser144876009 Июн 2024 в 14:21
    Домашние животные являются имуществом, соответственно данное деяние будет квалифицировано как грабёж, да ещё и по предварительному сговору группы лиц. Большие неприятности ждут данных злоумышленников. А то, что их найдут в ближайшее время, сомнений не вызывает.
    +2−0
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