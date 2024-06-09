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    Незаконная заправка лодки закончилась стрельбой в центре Петербурга. Возбуждено дело

    2608
    5 комментариев

    Конфликт арендатора причала в центре Петербурга и наглых заправщиков привел к стрельбе. Произошедшее полицейские трактовали по статье уголовного кодекса об угрозе убийством.

    О конфликте «Фонтанке» рассказал петербуржец Евгений 9 июня. Он арендует причал у 133 дома на набережной Фонтанки и накануне заметил топливно-заправочную лодку, которая загружала горючее на его его территории.

    Предприниматель пытался словами отогнать нарушителей. Использование горючих средств на причалах запрещено.

    читатель «Фонтанки» Евгений

    «Фонтанка.ру»

    «У меня заключен договор с «Мостотрестом». Там прописано, что этот причал сдан в аренду для посадки и высадки пассажиров. Любое другое действие на этом причале является неправомерным, самоуправством, — отметил Евгений. — Подход любого другого судна — это штраф мне по договору».

    По словам Евгения, хозяин топливозаправщика отреагировал на просьбу агрессивно. Начал нецензурно выражаться, а затем выстрелил из газового пистолета Евгению в лицо, пытался вытащить его из машины. Петербуржец вызвал в полицию, позже обратился в больницу, где у него зафиксировали ожог роговицы.

    По данным «Фонтанки», личность агрессора установлена. Возбуждено уголовное дело по 119 Статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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    Конфликт на причале
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    Комментарии 5

    kran_5e4d90f982a4f09 Июн 2024 в 18:07
    типичные питирхбуржзцы...
    +0−0
    alexpv09 Июн 2024 в 18:00
    Еще кто объяснил, зачем нужна прокладка между судовладельцами, которые хотят причалить и казной города, которая не хочет бесплатно разрешать пользоваться тем, что создали задолго до них наши предки.
    Или так проще через этого бизнесмена-арендатора делиться с кем надо?
    +0−0
    Zнаворотник09 Июн 2024 в 17:54
    в окоп немедленно
    +2−0
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