Незаконная заправка лодки закончилась стрельбой в центре Петербурга. Возбуждено дело

О конфликте «Фонтанке» рассказал петербуржец Евгений 9 июня. Он арендует причал у 133 дома на набережной Фонтанки и накануне заметил топливно-заправочную лодку, которая загружала горючее на его его территории.

Конфликт арендатора причала в центре Петербурга и наглых заправщиков привел к стрельбе. Произошедшее полицейские трактовали по статье уголовного кодекса об угрозе убийством.

«У меня заключен договор с «Мостотрестом». Там прописано, что этот причал сдан в аренду для посадки и высадки пассажиров. Любое другое действие на этом причале является неправомерным, самоуправством, — отметил Евгений. — Подход любого другого судна — это штраф мне по договору».

По словам Евгения, хозяин топливозаправщика отреагировал на просьбу агрессивно. Начал нецензурно выражаться, а затем выстрелил из газового пистолета Евгению в лицо, пытался вытащить его из машины. Петербуржец вызвал в полицию, позже обратился в больницу, где у него зафиксировали ожог роговицы.



По данным «Фонтанки», личность агрессора установлена. Возбуждено уголовное дело по 119 Статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

