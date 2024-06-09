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    В Турции прогнозируют рекордную жару и другие неприятности

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    6 комментариев

    В июле — августе 2024 года температура воздуха в Турции может подняться до +42... +43 градусов Цельсия, что может стать рекордным показателем, пишет РИА Новости со ссылкой на метеоролога Стамбульского технического университета профессора Орхана Шена.

    В июле прошлого года Турция уже сталкивалась с аномальной жарой, тогда температура воздуха в Стамбуле поднялась до отметки в 41,3 градуса Цельсия. Тогда это был рекордный за последние 85 лет показатель: предыдущий максимум в 40,6 градуса зафиксировали в 1938 году.

    «Будьте готовы! Частыми будут волны тепла, когда в течение нескольких дней температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму», — заявил Шен. В этом году подобные тепловые волны будут нередким явлением в Турции, также жители и туристы столкнутся с локальными дождями, наводнениями и градом.

    Тем временем в Сочи (если считать русский юг альтернативой Турции) сегодня сильные дожди и грозы. В одном из прогнозов синоптики пророчили в Сочи жаркое и не слишком дождливое лето. Температура составит в среднем +30... +35 градусов.

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    ТурцияЖараСочи
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    Комментарии 6

    VKuser17419822109 Июн 2024 в 20:12
    Фазенда родная. пруд рядом, лес с грибами! Она в холодильнике! Огурчик малосольный! Нафиг нам эти Турции!
    +0−0
    USA09 Июн 2024 в 19:57
    Главное преимущество шкалы Цельсия перед шкалой Фаренгейта заключается в том, что она имеет те же единицы измерения, что и шкала Кельвина. К тому же, градусы Цельсия более просты для человеческого восприятия и распространены в большей части мира.
    +0−1
    26592706609 Июн 2024 в 19:33
    Летят перелетные птицы
    В осенней дали голубой,
    Летят они в жаркие страны,
    А я остаюся с тобой.
    А я остаюся с тобою,
    Родная навеки страна!
    Не нужен мне берег турецкий,
    И Африка мне не нужна.
    +0−3
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