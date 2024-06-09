В Турции прогнозируют рекордную жару и другие неприятности

В июле — августе 2024 года температура воздуха в Турции может подняться до +42... +43 градусов Цельсия, что может стать рекордным показателем, пишет РИА Новости со ссылкой на метеоролога Стамбульского технического университета профессора Орхана Шена.



В июле прошлого года Турция уже сталкивалась с аномальной жарой, тогда температура воздуха в Стамбуле поднялась до отметки в 41,3 градуса Цельсия. Тогда это был рекордный за последние 85 лет показатель: предыдущий максимум в 40,6 градуса зафиксировали в 1938 году.

«Будьте готовы! Частыми будут волны тепла, когда в течение нескольких дней температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму», — заявил Шен. В этом году подобные тепловые волны будут нередким явлением в Турции, также жители и туристы столкнутся с локальными дождями, наводнениями и градом.