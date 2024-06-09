В Турции прогнозируют рекордную жару и другие неприятности

В июле — августе 2024 года температура воздуха в Турции может подняться до
В июле прошлого года Турция уже сталкивалась с аномальной жарой, тогда температура воздуха в Стамбуле поднялась до отметки в 41,3 градуса Цельсия. Тогда это был рекордный за последние
«Будьте готовы! Частыми будут волны тепла, когда в течение нескольких дней температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму», — заявил Шен. В этом году подобные тепловые волны будут нередким явлением в Турции, также жители и туристы столкнутся с локальными дождями, наводнениями и градом.
Тем временем в Сочи (если считать русский юг альтернативой Турции) сегодня сильные дожди и грозы. В одном из прогнозов синоптики пророчили в Сочи жаркое и не слишком дождливое лето. Температура составит в среднем