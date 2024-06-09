Reuters: США ожидают, что G7 пригрозит небольшим китайским банкам

США ожидают, что страны «Большой семерки» (G7) направят новое «жесткое предупреждение» небольшим китайским банкам о прекращении оказания помощи России в обходе санкций. Об этом 9 июня сообщает Reuters. В G7 входят Великобритания, Канада, США, Франция, Германия, Италия и Япония.

Информагентство ссылается на анонимного американского чиновника, который, как заявляет издание, участвовал в подготовке встречи G7 13–15 июня в Италии. Переговоры о точном формате и содержании предупреждения, по данным источника, все еще идут.

Белый дом и Министерство финансов США не ответили на просьбу Reuters о комментариях. В сообщении агентства уточняется, что акцент на небольших китайских банках, возможно, связан с тем, что крупные банки КНР уже ограничили связи с Россией.