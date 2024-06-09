Реклама

    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 11

    4 м/с, ю-з

    752мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.76eur96.69
    Реклама

    Reuters: США ожидают, что G7 пригрозит небольшим китайским банкам

    1586
    13 комментариев

    США ожидают, что страны «Большой семерки» (G7) направят новое «жесткое предупреждение» небольшим китайским банкам о прекращении оказания помощи России в обходе санкций. Об этом 9 июня сообщает Reuters. В G7 входят Великобритания, Канада, США, Франция, Германия, Италия и Япония.

    Информагентство ссылается на анонимного американского чиновника, который, как заявляет издание, участвовал в подготовке встречи G7 13–15 июня в Италии. Переговоры о точном формате и содержании предупреждения, по данным источника, все еще идут.

    Белый дом и Министерство финансов США не ответили на просьбу Reuters о комментариях. В сообщении агентства уточняется, что акцент на небольших китайских банках, возможно, связан с тем, что крупные банки КНР уже ограничили связи с Россией.

    Ранее сегодня сообщалось, что президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон договорились об использовании прибыли от замороженных российских активов. Подробности соглашения не приводились.

    Об усилении давления США на банковский сектор КНР The Wall Street Journal писал еще в апреле. Звучали даже мысли об «отрезании» некоторых китайских банков от мировой финансовой системы.

    Вторичные санкции США уже привели к смене политики китайских банков к российским клиентам. В феврале «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что главный банк Китая для российских импортеров, Chouzhou Commercial, остановил расчеты с Россией. Трудности из-за вторичных санкций возникли и с банками Турции и ОАЭ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КНРG7Давление на банкиСанкции против России
    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    altnec09 Июн 2024 в 22:49
    G -всего-то пятая клавиша во второй строчке букв на "клаве", а в цифрах так аще под вопросом.
    +0−0
    Dmitry Antonov09 Июн 2024 в 22:47
    Пофиг. Пляшем дальше.
    На граблях.
    +0−0
    28191662609 Июн 2024 в 21:57
    Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close