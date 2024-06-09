Reuters: США ожидают, что G7 пригрозит небольшим китайским банкам

США ожидают, что страны «Большой семерки» (G7) направят новое «жесткое предупреждение» небольшим китайским банкам о прекращении оказания помощи России в обходе санкций. Об этом 9 июня сообщает Reuters. В G7 входят Великобритания, Канада, США, Франция, Германия, Италия и Япония.
Информагентство ссылается на анонимного американского чиновника, который, как заявляет издание, участвовал в подготовке встречи G7 13–15 июня в Италии. Переговоры о точном формате и содержании предупреждения, по данным источника, все еще идут.
Белый дом и Министерство финансов США не ответили на просьбу Reuters о комментариях. В сообщении агентства уточняется, что акцент на небольших китайских банках, возможно, связан с тем, что крупные банки КНР уже ограничили связи с Россией.
Ранее сегодня сообщалось, что президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон договорились об использовании прибыли от замороженных российских активов. Подробности соглашения не приводились.
Об усилении давления США на банковский сектор КНР The Wall Street Journal писал еще в апреле. Звучали даже мысли об «отрезании» некоторых китайских банков от мировой финансовой системы.
Вторичные санкции США уже привели к смене политики китайских банков к российским клиентам. В феврале «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что главный банк Китая для российских импортеров, Chouzhou Commercial, остановил расчеты с Россией. Трудности из-за вторичных санкций возникли и с банками Турции и ОАЭ.