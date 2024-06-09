Reuters: Байден и Макрон достигли соглашения по замороженным российским активам

Президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон договорились об использовании прибыли от замороженных российских активов. Об этом 9 июня сообщает Reuters.
«Байден заявил в воскресенье, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине», — цитирует сообщение агентства РИА Новости.
После начала СВО Евросоюз и страны «Большой семерки» заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. В Кремле заявляли, что подобные решения станут «еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права».
Напомним, в конце мая президент Эстонии Алар Карис подписал закон, позволяющий конфисковывать замороженные российские активы и использовать эти средства для помощи Украине.