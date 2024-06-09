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    Reuters: Байден и Макрон достигли соглашения по замороженным российским активам

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    16 комментариев

    Президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон договорились об использовании прибыли от замороженных российских активов. Об этом 9 июня сообщает Reuters.

    «Байден заявил в воскресенье, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине», — цитирует сообщение агентства РИА Новости.

    После начала СВО Евросоюз и страны «Большой семерки» заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.

    В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. В Кремле заявляли, что подобные решения станут «еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права».

    Напомним, в конце мая президент Эстонии Алар Карис подписал закон, позволяющий конфисковывать замороженные российские активы и использовать эти средства для помощи Украине.

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    БайденМакронЗамороженные активы
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    Комментарии 16

    26378423109 Июн 2024 в 20:16
    Настоящие демократы всегда договорятся между собой, как лучше потратить чужие деньги.
    +0−2
    altnec09 Июн 2024 в 20:11
    Параллельный импорт через перетягивание каната.
    Приз получает тот, кто первый добежит до разделительной черты.
    +0−2
    VKuser17419822109 Июн 2024 в 19:47
    Великая сверхдержава покорно, как школьник , смотрит, как дворовая шпана делит отобранные у него копейки......и, заметьте, ни слова про собственное величие.....
    +1−4
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