Reuters: Байден и Макрон достигли соглашения по замороженным российским активам

Президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон договорились об использовании прибыли от замороженных российских активов. Об этом 9 июня сообщает Reuters.

«Байден заявил в воскресенье, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине», — цитирует сообщение агентства РИА Новости.



После начала СВО Евросоюз и страны «Большой семерки» заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.

