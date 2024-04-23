WSJ: США разрабатывают санкции против китайских банков за работу с Россией

США готовят санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. По мнению Вашингтона, растущая торговля КНР с РФ позволила России восстановить военно-промышленный потенциал, пишет 23 апреля The Wall Street Journal.
Как пишет издание, Китай, торгуя с Россией товарами двойного назначения, стал для РФ основным поставщиком электронных схем, деталей самолетов, машин и станков. И банки при этом служат ключевыми посредниками, обрабатывая платежи и предоставляя кредиты участникам сделок, передает «КоммерсантЪ».
В то же время американские чиновники признают, что санкции против банков будут вариантом на случай, если дипломатическим путем убедить Китай ограничить экспорт товаров двойного назначения в Россию не получится. По информации WSJ, в последнее время официальные лица США усилили давление на Пекин в ходе встреч и телефонных разговоров, предупреждая о готовности принять меры против финансовых организаций. О каких банках идет речь, не уточняется.
В Штатах надеются, что дипломатическое давление поможет избежать мер, которые могут «разрушить хрупкое перемирие» между США и КНР. В среду, 24 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Китай с трехдневным визитом. Он намерен предупредить Пекин, что Вашингтон и его союзники все более нетерпимы к отказу КНР прекратить поставлять России технологии, писал РБК со ссылкой на Financial Times.
Ранее вторичные санкции США уже привели к смене политики китайских банков к российским клиентам. В феврале «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что главный банк Китая для российских импортеров, Chouzhou Commercial, остановил расчеты с Россией. Трудности из-за вторичных санкций возникли и с банками Турции и ОАЭ.