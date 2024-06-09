Бастрыкин заметил упавший в Петербурге балкон

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

«Согласно публикации СМИ, в городе Санкт-Петербурге жильцы многоквартирного дома по улице Черняховского, в котором произошло обрушение балкона, сталкиваются с многочисленными коммунальными проблемами», — сказано в сообщении СКР.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав граждан в Петербурге. Об этом вечером 9 июня сообщает официальный тг-канал СКР.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала, 8 июня обрушился один из двух балконов на фасаде жилой пятиэтажки на улице Черняховского, 41 . Дом 1908 года постройки находится под управлением «Жилкомсервиса № 2» Центрального района.