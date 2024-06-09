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    Бастрыкин заметил упавший в Петербурге балкон

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    8 комментариев

    Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав граждан в Петербурге. Об этом вечером 9 июня сообщает официальный тг-канал СКР.

    «Согласно публикации СМИ, в городе Санкт-Петербурге жильцы многоквартирного дома по улице Черняховского, в котором произошло обрушение балкона, сталкиваются с многочисленными коммунальными проблемами», — сказано в сообщении СКР.

    Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала, 8 июня обрушился один из двух балконов на фасаде жилой пятиэтажки на улице Черняховского, 41. Дом 1908 года постройки находится под управлением «Жилкомсервиса № 2» Центрального района.

    5 мая на портале «Наш Санкт-Петербург» была оставлена жалоба на частичное разрушение балконной плиты на третьем этаже и трещинах на полу балкона на улице Черняховского, 41. На момент обрушения сообщение находилось на рассмотрении.

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    Упал балконСКАлександр Бастрыкин
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    Комментарии 8

    27626921609 Июн 2024 в 20:33
    Что без Бастрыкина делать будем? Господи, многие лета...
    +0−0
    Васисуалий Лошков09 Июн 2024 в 20:28
    после раскрытия убийства Талькова,можно заняться балконами!!!
    +0−0
    28191662609 Июн 2024 в 20:22
    Надо дорожить таким источником. Без него то мы света в окошке не видели бы...
    +0−0
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