В центре Петербурга рухнул балкон жилого дома

Самопроизвольное обрушение балкона произошло в центре Петербурга через месяц после того, как жильцы попросили решить вопрос с трещинами.
Как сообщили в администрации Центрального района,
Опасная зона огорожена. Сотрудники МЧС демонтируют оставшиеся элементы балкона на третьем этаже. На место прибыли представители управляющей компании и замглавы районной администрации Дмитрий Спиридонов.
Пятиэтажный дом 1908 года постройки находится под управлением Жилкомсервиса
5 мая на портале «Наш Санкт-Петербург» была оставлена жалоба на частичное разрушение балконной плиты на третьем этаже и трещинах на полу балкона на улице Черняховского, 41. Сообщение находится на рассмотрении.