В центре Петербурга рухнул балкон жилого дома

Самопроизвольное обрушение балкона произошло в центре Петербурга через месяц после того, как жильцы попросили решить вопрос с трещинами.



Как сообщили в администрации Центрального района, 8 июня обрушился один из двух балконов, расположенных на фасаде жилой пятиэтажки на улице Черняховского, 41. Обошлось без пострадавших.