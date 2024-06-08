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    В центре Петербурга рухнул балкон жилого дома

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    15 комментариев

    Самопроизвольное обрушение балкона произошло в центре Петербурга через месяц после того, как жильцы попросили решить вопрос с трещинами.

    Как сообщили в администрации Центрального района, 8 июня обрушился один из двух балконов, расположенных на фасаде жилой пятиэтажки на улице Черняховского, 41. Обошлось без пострадавших.

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    Опасная зона огорожена. Сотрудники МЧС демонтируют оставшиеся элементы балкона на третьем этаже. На место прибыли представители управляющей компании и замглавы районной администрации Дмитрий Спиридонов.

    Пятиэтажный дом 1908 года постройки находится под управлением Жилкомсервиса № 2 Центрального района. В администрации уточняют, что работники УК в ближайшее время обследуют второй балкон на фасаде и примут необходимые меры.

    5 мая на портале «Наш Санкт-Петербург» была оставлена жалоба на частичное разрушение балконной плиты на третьем этаже и трещинах на полу балкона на улице Черняховского, 41. Сообщение находится на рассмотрении.

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    ЛАЙК2
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    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ29
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 15

    28161428308 Июн 2024 в 19:54
    Новый Балкон остался в Мариуполе
    +0−0
    Zнаворотник08 Июн 2024 в 19:25
    внештатный сход
    +1−0
    Заливщик голосовых планок08 Июн 2024 в 19:06
    А вы внешний долг США видели?!(С)Хозяин. :)
    +10−3
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