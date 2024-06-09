Минздрав дал добро. В Красногвардейском районе запустят производство псевдонаучного

В 2025 году на территории Красногвардейского района Петербурга запустят производство гомеопатических лекарственных препаратов, сообщают в пресс-службе района 9 июня.



Предприятие построят на Лесопарковой улице, 12 . Участок выкупили в частную собственность под фармакологическое производство еще в 2012 году. По словам главы района, это будет «современное производство» «без выбросов и запахов». Андрей Хорт подчеркнул, что проект прошел все необходимые стадии согласования, в том числе от Роспотребнадзора и Минздрава.

Сначала на территории предприятия построят административно-складской корпус, после 2025 года — цех по смешиванию препаратов в закрытых герметичных емкостях.