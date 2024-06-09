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    Минздрав дал добро. В Красногвардейском районе запустят производство псевдонаучного

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    20 комментариев

    В 2025 году на территории Красногвардейского района Петербурга запустят производство гомеопатических лекарственных препаратов, сообщают в пресс-службе района 9 июня.

    Предприятие построят на Лесопарковой улице, 12. Участок выкупили в частную собственность под фармакологическое производство еще в 2012 году. По словам главы района, это будет «современное производство» «без выбросов и запахов». Андрей Хорт подчеркнул, что проект прошел все необходимые стадии согласования, в том числе от Роспотребнадзора и Минздрава.

    Сначала на территории предприятия построят административно-складской корпус, после 2025 года — цех по смешиванию препаратов в закрытых герметичных емкостях.

    Производство ООО «Гомеофарм» было зарегистрировано 25 лет назад. По данным СПАРК, в прошлом году выручка компании составила 243,8 миллиона, чистая прибыль — 32,7 миллиона.

    Бенефициару фирмы Татьяне Гаккель также принадлежит одноименное юрлицо, которое занимается торговлей лекарственными препаратами. За прошлый год она выручила 108,3 миллиона рублей. В городе у компании две аптеки: на Большом проспекте П. С. и в Свечном переулке.

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    Комментарии 20

    mol4un09 Июн 2024 в 17:55
    А разве пропаганда гомеопатии не запрещена?
    +0−0
    Борис Самохвалов09 Июн 2024 в 17:41
    Скоро вместо лекарств врачи будут выписывать рецепты на гомеопатию и БАДы... верной дорогой идёте, товарищи )
    +1−1
    Заливщик голосовых планок09 Июн 2024 в 17:13
    Продам Гербалайф. Дорого! :)
    +1−1
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