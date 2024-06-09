Минздрав дал добро. В Красногвардейском районе запустят производство псевдонаучного

В 2025 году на территории Красногвардейского района Петербурга запустят производство гомеопатических лекарственных препаратов, сообщают в пресс-службе района 9 июня.
Предприятие построят на Лесопарковой
Сначала на территории предприятия построят административно-складской корпус, после 2025 года — цех по смешиванию препаратов в закрытых герметичных емкостях.
Производство ООО «Гомеофарм» было зарегистрировано
Бенефициару фирмы Татьяне Гаккель также принадлежит одноименное юрлицо, которое занимается торговлей лекарственными препаратами. За прошлый год она выручила 108,3 миллиона рублей. В городе у компании две аптеки: на Большом проспекте