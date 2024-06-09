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    Боевые действия

    Кадыров: бойцы полка «АХМАТ-Чечня» вошли в село Рыжевка Сумской области Украины

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    16 комментариев

    Бойцы полка «АХМАТ-Чечня» МО РФ совместно с военнослужащими других российских подразделений вошли в село Рыжевка на границе с Курской областью. Об этом в ночь с 9 на 10 июня сообщает в своем тг-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить. Слаженная и эффективная работа <...> всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определенных сложностей всего лишь за три дня», — сказано в сообщении Кадырова.

    Село Рыжевка находится в Белопольском районе Сумской области Укарины, его население по состоянию на 2019 год насчитывало 857 человек, уточняет РБК.

    Вечером 9 июня в Сумах и Сумской области частично пропал свет, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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    АхматКадыровСумская область

    Комментарии 16

    VKuser17419822110 Июн 2024 в 00:48
    Эпохальная победа! Нет повода не выпить! Гойда!
    +0−0
    28186206510 Июн 2024 в 00:42
    А есть батальон "Ахмат-Россия"?
    +0−0
    28037325510 Июн 2024 в 00:39
    Где пруфы из тик тока ?
    +0−0
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