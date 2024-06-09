Кадыров: бойцы полка «АХМАТ-Чечня» вошли в село Рыжевка Сумской области Украины

Бойцы полка «АХМАТ-Чечня» МО РФ совместно с военнослужащими других российских подразделений вошли в село Рыжевка на границе с Курской областью. Об этом в ночь с 9 на 10 июня сообщает в своем тг-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить. Слаженная и эффективная работа <...> всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определенных сложностей всего лишь за три дня», — сказано в сообщении Кадырова.



Село Рыжевка находится в Белопольском районе Сумской области Укарины, его население по состоянию на 2019 год насчитывало 857 человек, уточняет РБК.

