Когда джедаи были большими. Каким получился сериал «Аколит» о предыстории «Звездных войн»?

Фото: кадр из сериала / Kinoman / YouTube Поделиться Поделиться





На стриминге Disney+ вышли два эпизода сериала «Аколит». Это новая история во вселенной «Звездных войн», которую создатели попытались показать совсем с неожиданного ракурса. Как оно там, в прошлом далёкой-далёкой Галактики, — выяснял обозреватель «Фонтанки».



Автор: Kinoman / YouTube

Все предыдущие сюжеты «Звездных войн» были так или иначе связаны с историей злой Империи и борьбой с ней семейства Скайуокеров и сочувствующих. Теперь, наконец, впервые нам решили показать, как дела обстояли в прошлом, до всех этих разборок. Синий титр, традиционно открывающий любую ЗВ-картину , гласит: мы находимся за сто лет до появления Империи. Орден джедаев и Республика много поколений подряд процветают, не зная войн.



Впрочем, тревожная музыка намекает: прогнило что-то в звёздном королевстве. В первой же сцене таинственная ассасинша-ниндзя в доспехах, дредах, маске нападает на могущественную джедайку Индару. Ту играет, между прочим, всеми любимая Тринити — Кэрри-Энн Мосс. Появление, впрочем, оказывается кратким: не помогло джедайское кунг-фу. Прочие джедаи по дредам вычисляют: похоже, убийцей оказалась Оша Анисея, когда-то бывшая падаваном в ордене, но давно покинувшая его по личным причинам. Орден не находит ничего лучше, как отправить для ареста Оши её бывшего учителя, мастера Сола. Тот питает к ней тёплые чувства и не верит в её виновность. Он подозревает, что здесь ведется какая-то более сложная игра: у Оши была сестра-близнец Мэй. Правда, та, вроде бы погибла в пожаре шестнадцать лет назад… Может быть, это она аколит, то есть прислужник некоей тёмной силы? Но какой?

Фото: кадр из сериала / Kinoman / YouTube Поделиться Поделиться





После перекупки франшизы Диснеем у Лукаса «Звездные войны» буквально перезапустились: новые и новые фильмы и сериалы сыплются на зрителей, как звездопад. Правда, те загадывают желания разного толка, например: «Пусть это уже кончится». Самые упрямые фанаты весь этот новодел не признают и считают, что «Мышиный дом» Микки-Мауса погубил вселенную. Чтоб угодить другим, приходится ходить буквально по лезвию светового меча: сделать узнаваемо (но вместе с тем не свалиться в сплошные цитаты и отсылки) и вместе с тем свежо (но не настолько, чтоб раздраженные фанаты завопили «не по канону»). Получается не всегда.



Шоураннерше сериала Лесли Хедленд (из известного — она работала над нетфликсовской «Матрешкой») пришлось постараться сладить сразу с несколькими задачами. Самое очевидное — это создать мир тот, да слегка другой. За сто лет до «Скрытой угрозы» галактическая Республика переживает свой расцвет, еще ни про каких злодеев-ситхов никто не слышал, джедаи стабильны и крайне довольны собой, а простые люди и инопланетяне живут благополучно — что-то вроде Римской империи, но без оргий и гладиаторских боёв. И создатели обещали сделать отличия заметными: в этом ответвлении «Старая Республика» планируется создать еще уйму новых фильмов.

Фото: кадр из сериала / Kinoman / YouTube Поделиться Поделиться





Между двумя старыми трилогиями разница ощущалась отлично: Лукас смог создать совершенно разную эстетику для минималистичной милитаризированной эпохи Империи и всё ещё помпезной, но увядающей эры конца Республики. Здесь можно было соорудить нечто третье. Однако не сказать, чтоб нам показали что-то существенно новое за два эпизода: ну да, храм джедаев выглядит поновее и почище, а сами космические рыцари щеголяют в модных белых с золотом робах. Но в остальном пока — планета джунглей, снежная планета, планета, похожая на улицы Мумбаи; всё то, что мы уже много, много раз видели во множестве итераций «ЗВ». Незаметно, чтоб по отношению к тому же «Мандалорцу» здесь попытались поиграть в некое ретро. Впрочем, может, всё ещё исправится: в сериале восемь эпизодов.



Другой очевидный момент — в этом прошлом нет еще никого из прежде знакомых персонажей. Ни Анакин Скайуокер, ни канцлер Палпатин, ни Хан Соло еще и близко не родились: разве что долгожители мастер Йода и Чубакка где-то поблизости, но нам их не показали. Поэтому приходится обходиться без пасхалок: раньше-то почти всегда то Люк Скайуокер промелькнет, то еще кто.

Фото: кадр из сериала / Kinoman / YouTube Поделиться Поделиться





Оно и к лучшему бы: больше внимания новым, оригинальным героям. Положительную Ошу и её злобную сестру Мэй играет Амандла Стенберг (Рута в «Голодных играх»); в одном случае она наивно поднимает бровки домиком, в другом возмущенно хмурится — вот, в общем-то, и весь спектр. Роль мастера Сола исполнил южнокорейский актер Ли Джонджэ, звезда «Игры в кальмара» — но и он здесь в основном изображает либо мудрость, либо растерянность — немножко обидно расходовать его возможности на такое. Забавней наблюдать за парой других её спутников: Чарли Барнетт (снимавшийся в той же «Матрешке») играет новоиспеченного джедая Йорда, самоуверенного столь же, сколь некомпетентного; Дафни Кин («Логан») воплотила падавана Джеки Лон, этакую местную заучку-Гермиону, которая хочет быть святее мастера Йоды. Вот у этих двоих на месте и химия, и комические моменты, и какая-то живость. Ей-богу, лучше бы нам показали спин-офф о похождениях этих двоих. И не убивали Кэрри-Энн Мосс в первые же пять минут.



Нельзя не отметить: еще в небольшой роли тут появляется опытный джедай Торбин, которого зачем-то играет в накладной бороде юный Дин-Чарльз Чэпмен (принц Томмен из «Игры Престолов»). Тут самое занятное для русскоязычного зрителя, смотревшего «Смешариков», — обет десятилетней медитации, который принес Торбин. Он называется «Клятва Бараша».



Вся эта компания должна расследовать череду убийств джедаев и понять, что за злодей стоит за этим: кажется, вот и еще одна возможность создать новое. В детективный жанр в «Звездных войнах» пока никто всерьез не играл. Проблема в том, что если в оставшихся шести эпизодах не будет каких-то невероятных твистов, то сюжет в целом чист и прозрачен, как слеза принцессы Леи, с первых же минут сериала. Остается довольствоваться привычными уже компьютерными видами, неплохими, но не потрясающими боями, а также крайне неловкими, неповоротливыми диалогами, где экспозицию персонажа дают, пересказывая ему его же биографию («Ты потеряла всю свою семью в пожаре шестнадцать лет назад»). И всё это сдобрено традиционной джедайской мудростью в стиле фраз с постеров («Наше прошлое — это урок, если мы не помним его, мы обречены его повторять»).



Послушаешь их — и легко поверить, что меньше чем через столетие Старая Республика вместе с Орденом джедаев отправится на свалку истории. «Это было навсегда, пока не кончилось».

Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»