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    Не поделили территорию с McDonald's. «Вкусно — и точка» передумала открываться в Абхазии

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    9 комментариев
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» не планирует выходить на рынок Абхазии, передает 9 июня РБК со ссылкой на заявление гендиректора сети Олега Пароева.

    Такое решение в сети объяснили тем, что Абхазия на международной арене «считается территорией, принадлежащей Грузии» и там продолжает работать франшиза McDonald's.

    «Мы бы не хотели создавать конфликт», — заключил Пароев. Напомним, что в Абхазии при этом работает посольство РФ. Сам Олег Пароев с начала февраля 2022 года, еще до начала специальной военной операции, был гендиректором McDonald's в России.

    По словам Пароева, вскоре «Вкусно — и точка» откроется в Сочи или в Адлере, что будет «логистически гораздо проще», чем точки в Абхазии, — с точки зрения управления и набора персонала. Кроме того, гендиректор не стал исключать выход сети на зарубежные рынки.

    «На данный момент я не хотел бы говорить про конкретные страны, хотя могу сказать, что конкретные планы уже рассматриваются», — заключил он.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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    Вкусно - и точка
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    Комментарии 9

    ЮлияБорисовна09 Июн 2024 в 14:49
    Абхазия МИДом России «считается территорией, принадлежащей Грузии», дорогая таджикская девушка с характерным мигрантским именем Милена!
    +1−1
    vasili.lavrovsky09 Июн 2024 в 13:57
    За эти годы они научились что-то готовить кроме своего бездарного "Слогана"?
    +3−2
    avtech09 Июн 2024 в 13:57
    абхазцам повезло, как то ходили в это заведение так половину покупок просто выкинули, есть не возможно
    +7−2
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