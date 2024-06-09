Не поделили территорию с McDonald's. «Вкусно — и точка» передумала открываться в Абхазии

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» не планирует выходить на рынок Абхазии, передает 9 июня РБК со ссылкой на заявление гендиректора сети Олега Пароева.
Такое решение в сети объяснили тем, что Абхазия на международной арене «считается территорией, принадлежащей Грузии» и там продолжает работать франшиза McDonald's.
«Мы бы не хотели создавать конфликт», — заключил Пароев. Напомним, что в Абхазии при этом работает посольство РФ. Сам Олег Пароев с начала февраля 2022 года, еще до начала специальной военной операции, был гендиректором McDonald's в России.
По словам Пароева, вскоре «Вкусно — и точка» откроется в Сочи или в Адлере, что будет «логистически гораздо проще», чем точки в Абхазии, — с точки зрения управления и набора персонала. Кроме того, гендиректор не стал исключать выход сети на зарубежные рынки.
«На данный момент я не хотел бы говорить про конкретные страны, хотя могу сказать, что конкретные планы уже рассматриваются», — заключил он.