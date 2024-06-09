На Малой Конюшенной — 10 тысяч книг. Открылись очередные «Книжные аллеи»

На Малой Конюшенной улице открылись «Книжные аллеи» — уже десятый по счету сезон ежегодного фестиваля, сообщили в пресс-службе Смольного 9 июня.
В этом году на полках аллей разместились более 10 тысяч книг, от бестселлеров российских издательств до литературных новинок. Вход на фестиваль свободный, работают аллеи с 10:00 до 22:00.
Лозунг этого сезона — «Семья. Книги. Петербург». К особенностям фестиваля-2024 организаторы относят тематические недели — музыкальные, поэтические, театральные и художественные.
В рамках фестиваля в этом году пройдет празднование Дней России и молодежи, дни рождения Зощенко и Достоевского, День семьи, любви и верности.