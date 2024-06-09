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    На Малой Конюшенной — 10 тысяч книг. Открылись очередные «Книжные аллеи»

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    2 комментария
    Фото: правительство Санкт-Петербурга
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    На Малой Конюшенной улице открылись «Книжные аллеи» — уже десятый по счету сезон ежегодного фестиваля, сообщили в пресс-службе Смольного 9 июня.

    В этом году на полках аллей разместились более 10 тысяч книг, от бестселлеров российских издательств до литературных новинок. Вход на фестиваль свободный, работают аллеи с 10:00 до 22:00.

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    Лозунг этого сезона — «Семья. Книги. Петербург». К особенностям фестиваля-2024 организаторы относят тематические недели — музыкальные, поэтические, театральные и художественные.

    В рамках фестиваля в этом году пройдет празднование Дней России и молодежи, дни рождения Зощенко и Достоевского, День семьи, любви и верности.

    Фото: правительство Санкт-Петербурга

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    Книжные аллеи
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    Комментарии 2

    Igor_SPb09 Июн 2024 в 22:15
    Классические печатные книги читать удобнее и приятнее, только одна проблема - где их хранить? Лучше бы больше библиотек организовали.
    Электронные книги покупать как-то не хочется, они в любой момент могут "превратиться в тыкву" из-за привязки к устройству, "цифровой защиты прав".
    +0−1
    VKuser17419822109 Июн 2024 в 21:11
    Книг иноагентов нет? Только Прилепин?
    +1−0
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