В Азербайджане молния убила двух пограничников

Двое военнослужащих погибли на границе Азербайджана и Ирана. Об этом сообщает Sputnik 9 июня со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Азейрбайджана.



Майор и солдат скончались после попадания в них разряда молнии. В момент удара они несли службу на территории пограничного отряда «Лянкяран».

По факту произошедшего ведется расследование.

Напомним, 5 июня в Москве во время сильного ливня с грозой молния ударила в Останкинскую телебашню. Эффектные кадры «Фонтанка» публиковала здесь.