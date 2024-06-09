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    В Азербайджане молния убила двух пограничников

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    2 комментария

    Двое военнослужащих погибли на границе Азербайджана и Ирана. Об этом сообщает Sputnik 9 июня со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Азейрбайджана.

    Майор и солдат скончались после попадания в них разряда молнии. В момент удара они несли службу на территории пограничного отряда «Лянкяран».

    По факту произошедшего ведется расследование.

    Напомним, 5 июня в Москве во время сильного ливня с грозой молния ударила в Останкинскую телебашню. Эффектные кадры «Фонтанка» публиковала здесь.

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    Молния убила человека
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    Комментарии 2

    UB5UKO09 Июн 2024 в 15:26
    Всё понятно с солдатом. Но как молния ударила в майора?!
    +0−0
    OhHello09 Июн 2024 в 15:20
    Это был Молниенян
    +0−0
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