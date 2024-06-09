Никаких женщин. В Иране объявили кандидатов на пост президента

В Иране завершилась процедура отбора кандидатов в президенты на внеочередных выборах после гибели главы страны Эбрахима Раиси, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Мохсена Эслами 9 июня.
Из 20 претендентов одобрили шесть кандидатур:
- Мустафа Пурмохаммади, экс-глава МВД и Минюста;
- Саид Джалили, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности;
- Мохаммад Багер Галибаф, действующий спикер парламента;
- Алиреза Закани, мэр Тегерана, который в
2021-мснял свою кандидатуру в пользу Раиси;
- Масуд Пезешкиан, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента;
- Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми, глава Фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший первый заместитель председателя иранского парламента.
Первая женщина, зарегистрировавшаяся в качестве кандидата на пост президента Ирана Зохре Элахиян, сняла свою кандидатуру. Также отбор не прошли бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и Мостафа Кавакебиан, генсек демократической партии.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что вероятный кандидат — сын
Вертолёт с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту разбился 19 мая у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном.