Никаких женщин. В Иране объявили кандидатов на пост президента

В Иране завершилась процедура отбора кандидатов в президенты на внеочередных выборах после гибели главы страны Эбрахима Раиси, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Мохсена Эслами 9 июня.

Первая женщина, зарегистрировавшаяся в качестве кандидата на пост президента Ирана Зохре Элахиян, сняла свою кандидатуру. Также отбор не прошли бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и Мостафа Кавакебиан, генсек демократической партии.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что вероятный кандидат — сын 85-летнего верховного лидера страны Али Хаменеи — Моджтаба, однако в итоге он не фигурирует ни в одном из списков.

Вертолёт с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту разбился 19 мая у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном.