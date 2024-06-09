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    Никаких женщин. В Иране объявили кандидатов на пост президента

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    4 комментария

    В Иране завершилась процедура отбора кандидатов в президенты на внеочередных выборах после гибели главы страны Эбрахима Раиси, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Мохсена Эслами 9 июня.

    Из 20 претендентов одобрили шесть кандидатур:

    • Мустафа Пурмохаммади, экс-глава МВД и Минюста;
    • Саид Джалили, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности;
    • Мохаммад Багер Галибаф, действующий спикер парламента;
    • Алиреза Закани, мэр Тегерана, который в 2021-м снял свою кандидатуру в пользу Раиси;
    • Масуд Пезешкиан, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента;
    • Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми, глава Фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший первый заместитель председателя иранского парламента.

    Первая женщина, зарегистрировавшаяся в качестве кандидата на пост президента Ирана Зохре Элахиян, сняла свою кандидатуру. Также отбор не прошли бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и Мостафа Кавакебиан, генсек демократической партии.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что вероятный кандидат — сын 85-летнего верховного лидера страны Али Хаменеи — Моджтаба, однако в итоге он не фигурирует ни в одном из списков.

    Вертолёт с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту разбился 19 мая у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном.

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    Комментарии 4

    Заливщик голосовых планок09 Июн 2024 в 20:17
    Ну никакого равенства полов! :)
    +0−0
    28193887409 Июн 2024 в 20:05
    А за что они женщин не любят?
    +0−0
    Огромная польза!09 Июн 2024 в 19:50
    И никаких мужчин тоже. В России объявили кандидатов на пост президента.
    +4−0
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