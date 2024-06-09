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    На севере Петербурга «Шкода» сбила шестилетнего мальчика во дворе

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    15 комментариев

    Ребенок получил травмы в аварии в одном из дворов Приморского района Петербурга. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти 9 июня.

    Авария произошла в 15:15 у первого корпуса дома № 20 на Плесецкой улице. Автомобиль «Шкода» ехал по дворовой территории и сбил шестилетнего мальчика.

    Ребёнка с травмами забрала скорая.

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    Комментарии 15

    28868534709 Июн 2024 в 19:59
    машин во дворах быть не должно
    +1−1
    28030352909 Июн 2024 в 19:58
    Очередное мастеровитое за рулем, которому весьма стоит годика три, минимум, походить пешком.
    +0−1
    Slava_Rossii209 Июн 2024 в 19:49
    Родители должны следить за своим ребёнком и не допускать его резкого выбегания на проезжую часть.
    +3−1
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