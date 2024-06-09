На севере Петербурга «Шкода» сбила шестилетнего мальчика во дворе

Ребенок получил травмы в аварии в одном из дворов Приморского района Петербурга. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти 9 июня.



Авария произошла в 15:15 у первого корпуса дома № 20 на Плесецкой улице. Автомобиль «Шкода» ехал по дворовой территории и сбил шестилетнего мальчика.

Ребёнка с травмами забрала скорая.