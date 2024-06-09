На севере Петербурга «Шкода» сбила шестилетнего мальчика во дворе

Ребенок получил травмы в аварии в одном из дворов Приморского района Петербурга. Об этом сообщает
Авария произошла в 15:15 у первого корпуса дома
Ребёнка с травмами забрала скорая.
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Ребенок получил травмы в аварии в одном из дворов Приморского района Петербурга. Об этом сообщает
Авария произошла в 15:15 у первого корпуса дома
Ребёнка с травмами забрала скорая.
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