Ленинградский зоопарк предложил Гренку вместо Шарлотки

Ленинградский зоопарк 9 июня показал самую большую и доброжелательную Гренку в мире. Фото одной их самых обаятельных обитательниц зверинца опубликовано в официальном тг-канале зоосада.
«Мы часто рассказываем вам о нашей альпаке Шарлотке, но давайте не забывать и о других наших альпаках. На фотографиях очаровательная Гренка. Она очень осторожная, как большинство представителей вида, общительная и имеет мягкий характер», — сказано в сообщении.
Альпаки — дальние родственники верблюдов. Считается, что около шести тысяч лет назад их предков приручили индейцы Южной Америки.
Альпаки очень любознательны и отличаются мягким нравом. Настолько, что, в отличие от верблюдов, известных привычкой плеваться, соплеменники Шарлотки никогда не плюют в людей, а только друг в друга и только в борьбе за еду.
Напомним, в конце мая конкурентка Гренки — альпака Шарлотка — отметила свой третий день рождения. «Фонтанка» писала, как в Ленинградском зоопарке приготовили для Шарлотки торт из моркови, яблок, капусты и одуванчиков. А еще сплели венок — который постигла та же судьба, что и торт.