Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, южн

    754мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.76eur96.69
    Реклама

    Ленинградский зоопарк предложил Гренку вместо Шарлотки

    1568
    3 комментария

    Ленинградский зоопарк 9 июня показал самую большую и доброжелательную Гренку в мире. Фото одной их самых обаятельных обитательниц зверинца опубликовано в официальном тг-канале зоосада.

    «Мы часто рассказываем вам о нашей альпаке Шарлотке, но давайте не забывать и о других наших альпаках. На фотографиях очаровательная Гренка. Она очень осторожная, как большинство представителей вида, общительная и имеет мягкий характер», — сказано в сообщении.

    ПоделитьсяПоделиться

    Альпаки — дальние родственники верблюдов. Считается, что около шести тысяч лет назад их предков приручили индейцы Южной Америки.

    Альпаки очень любознательны и отличаются мягким нравом. Настолько, что, в отличие от верблюдов, известных привычкой плеваться, соплеменники Шарлотки никогда не плюют в людей, а только друг в друга и только в борьбе за еду.

    Напомним, в конце мая конкурентка Гренки — альпака Шарлотка — отметила свой третий день рождения. «Фонтанка» писала, как в Ленинградском зоопарке приготовили для Шарлотки торт из моркови, яблок, капусты и одуванчиков. А еще сплели венок — который постигла та же судьба, что и торт.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АльпакиАльпака ГренкаЛенинградский зоопарк
    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Zdobsi09 Июн 2024 в 15:17
    Хочется, чтобы в Ленинградском зоопарке появилась пара кукабарр. А то в Новосибирске есть, а к нас нет.
    +0−0
    28206267509 Июн 2024 в 15:16
    Ленинградский зоопарк -это позорище для города!Никакие Гренки или Шарлотки не заменят психологических травм детей, туда приходящих!Городу нормальный зоопарк не сделать?Вместо муравейников сделать что-нибудь полезное
    +0−0
    vasili.lavrovsky09 Июн 2024 в 13:53
    А что, в Южной Америке водились верблюды?
    Век живи - век учись?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close