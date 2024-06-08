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    Самосвал столкнулся с пассажирским автобусом на дороге Сосновый Бор — Петербург. Есть пострадавшие

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    3 комментария

    Пассажирский автобус и самосвал не разъехались в Ломоносовском районе Ленобласти 8 июня. Об этом сообщили в полицейском главке.

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    По данным ГУ МВД по Петербургу, авария произошла на автодороге Сосновый Бор — Петербург на перекрёстке Красная Горка в 16:36. С автобусом столкнулся КАМАЗ, по предварительной информации ведомства, пострадало около десяти человек.

    В компании «Вест-Сервис» сообщили, что ДТП случилось на перекрестке трасс 41К-137 и 41К-007, после карьера Краснофлотский.

    «Водитель автобуса двигался по главной дороге прямо, грузовой автомобиль поворачивал со встречного направления налево и не уступил дорогу, — рассказали в компании. — Вина водителя грузового автомобиля».

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    Комментарии 3

    Maxi 55508 Июн 2024 в 18:55
    Ну ща начнётся.
    +0−3
    iayaaz08 Июн 2024 в 18:54
    за рулем незаменимый специалист по управлению ТС мощностью в одну ишачью силу?
    +2−1
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