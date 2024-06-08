Самосвал столкнулся с пассажирским автобусом на дороге Сосновый Бор — Петербург. Есть пострадавшие

Пассажирский автобус и самосвал не разъехались в Ломоносовском районе Ленобласти 8 июня. Об этом сообщили в полицейском главке.
По данным ГУ МВД по Петербургу, авария произошла на автодороге Сосновый Бор — Петербург на перекрёстке Красная Горка в 16:36. С автобусом столкнулся КАМАЗ, по предварительной информации ведомства, пострадало около десяти человек.
В компании «Вест-Сервис» сообщили, что ДТП случилось на перекрестке трасс 41К-137 и 41К-007, после карьера Краснофлотский.
«Водитель автобуса двигался по главной дороге прямо, грузовой автомобиль поворачивал со встречного направления налево и не уступил дорогу, — рассказали в компании. — Вина водителя грузового автомобиля».