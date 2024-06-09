Удобрения, продукты, вакцины. Торговля России и США выросла на 20%

Торговля России и США в апреле выросла почти на 20% в годовом выражении — до 332 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни 9 июня.



Российский экспорт за месяц увеличился на 37% — до 298 миллионов долларов. Большая часть поставок пришлась на удобрения. Их поставили в 1,6 раза больше, чем в апреле прошлого года — на 164 миллиона долларов. На втором месте платина, продажи которой подскочили сразу в 32 раза — до 94,2 миллиона долларов. На третьем — запчасти турбореактивных двигателей. Их поставки выросли втрое — до 10,1 миллиона долларов.