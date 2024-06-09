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    Удобрения, продукты, вакцины. Торговля России и США выросла на 20%

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    8 комментариев

    Торговля России и США в апреле выросла почти на 20% в годовом выражении — до 332 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни 9 июня.

    Российский экспорт за месяц увеличился на 37% — до 298 миллионов долларов. Большая часть поставок пришлась на удобрения. Их поставили в 1,6 раза больше, чем в апреле прошлого года — на 164 миллиона долларов. На втором месте платина, продажи которой подскочили сразу в 32 раза — до 94,2 миллиона долларов. На третьем — запчасти турбореактивных двигателей. Их поставки выросли втрое — до 10,1 миллиона долларов.

    При этом американский экспорт за год сократился на 48% — до 34 миллионов долларов. США главным образом поставляли в Россию пищевые продукты (на 6,7 миллиона долларов), вакцины (на 6,2 миллиона), медицинские приборы (3,1 миллиона) рентгены (2 миллиона) и медицинские реагенты (1,8 миллиона). Причем объем поставок продуктов вырос в два раза, а вакцин — снизился в 3,5 раза.

    В феврале прошлого года «Фонтанка» рассказывала, что импорт из США «почти обнулился». Падение за март — декабрь 2022-го по показателю год к году составило 85%. Столько же в четвертом квартале.

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    Комментарии 8

    Заливщик голосовых планок09 Июн 2024 в 17:58
    Так-так-так... И кто тут у нас финансирование из-за бугра получает, а??!! :)
    +0−0
    chip109 Июн 2024 в 17:44
    Находятся еще глупцы которые отдают свой товар за ничем не обеспеченные зеленые бумажки!
    +0−1
    Огромная польза!09 Июн 2024 в 17:42
    200-300 млн. долларов? )) Мощно. ))
    +4−0
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