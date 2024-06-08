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    ДТП с пассажирским автобусом в Ленобласти стало уголовным делом

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    Оказание небезопасных услуг увидело следствие в столкновении самосвала с автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти, в результате которого пострадали пятеро пассажиров.

    О возбуждении уголовного дела 8 июня сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета. По данным ведомства, все пять пострадавших отпущены домой после оказания медпомощи.

    В полицейском главке уточняли, что троих пассажиров автобуса медики скорой осмотрели на месте ДТП, ещё двоих в состоянии средней степени тяжести решено было везти в больницу.

    Следственный комитет квалифицировал случившееся по 238-й статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Авария произошла немногим позже половины пятого часа дня. По информации полиции, на автодороге Петербург — Ручьи. Одним из участников стал автобус № 401, курсирующий между Автово и Сосновым Бором. Перевозчик сообщил «Фонтанке», что автобус ехал по главной, когда с ним столкнулся КАМАЗ. В полиции подтвердили, что водитель самосвала не уступил дорогу, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

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