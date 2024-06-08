ДТП с пассажирским автобусом в Ленобласти стало уголовным делом

Оказание небезопасных услуг увидело следствие в столкновении самосвала с автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти, в результате которого пострадали пятеро пассажиров.



О возбуждении уголовного дела 8 июня сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета. По данным ведомства, все пять пострадавших отпущены домой после оказания медпомощи.



В полицейском главке уточняли, что троих пассажиров автобуса медики скорой осмотрели на месте ДТП, ещё двоих в состоянии средней степени тяжести решено было везти в больницу.



Следственный комитет квалифицировал случившееся по 238-й статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

