В Мексике обрушился балкон ночного клуба. Двое погибли, 16 человек ранены

Как минимум два человека погибли в результате разрушения балкона в ночном клубе Rich в городе Сан-Луис-Потоси (Мексика). Об этом 9 июня сообщает издание El Heraldo.

Люди, стоявшие на балконе со стеклянными перилами, упали на асфальт с высоты третьего этажа. Всё случилось в зоне видимости камер наблюдения, кадры попали в Сеть.

По предварительным данным, два человека погибли на месте, еще 16 ранены, пятеро из них в тяжелом состоянии.

