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    В Мексике обрушился балкон ночного клуба. Двое погибли, 16 человек ранены

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    Как минимум два человека погибли в результате разрушения балкона в ночном клубе Rich в городе Сан-Луис-Потоси (Мексика). Об этом 9 июня сообщает издание El Heraldo.

    Люди, стоявшие на балконе со стеклянными перилами, упали на асфальт с высоты третьего этажа. Всё случилось в зоне видимости камер наблюдения, кадры попали в Сеть.

    По предварительным данным, два человека погибли на месте, еще 16 ранены, пятеро из них в тяжелом состоянии.

    Автор: El Universal / YouTube

    Балкон обрушился, когда люди ждали выступления местного исполнителя Кевина Морено. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, бар закрыт.

    Напомним, накануне самопроизвольное обрушение балкона произошло в центре Петербурга. «Фонтанка» рассказывала, что это случилось через месяц после того, как жильцы попросили решить вопрос с появившимися в конструкции трещинами.

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    Упал балконМексика
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