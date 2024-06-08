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    Шестиметровый питон проглотил мать четверых детей в Индонезии

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    11 комментариев

    Питон вновь проглотил женщину в Индонезии — на этот раз жертвой стала многодетная мать по имени Фарида, рассказывает 8 июня издание TMZ.

    По данным издания, беда произошла в четверг, когда женщина шла по лесу на рынок близ своего дома в сельскохозяйственной провинции в Западном Сулавеси. Гигантский питон подполз к ней и вонзил зубы в ногу, после чего обвился вокруг ее тела, задушил и заглотил жертву, начав с головы.

    Муж Фариды, Нони, через какое-то время забеспокоился и позвал соседей, чтобы вместе пойти искать женщину, но они ничего не добились. Но на следующий день они встретили шестиметрового питона с подозрительно набитым брюхом. Мужчины зарубили змею мачете и обнаружили внутри тело несчастной.

    Это не первый случай в Индонезии, когда питон заглатывает женщину целиком. Так, в октябре 2022 года жертвой змеи стала 54-летняя Джахра, трагедия случилась на острове Суматра.

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    Комментарии 11

    altnec08 Июн 2024 в 23:16
    А где-то на днях в болоте белугу поймали на 50 кг, не иначе как за ногу.
    +0−0
    Igor_SPb08 Июн 2024 в 22:45
    "вонзил зубы в ногу, после чего обвился вокруг ее тела" - о, у них и в лесу видеокамеры установлены, подробности нападения зафиксированы. Не мужики с мачете же расследование инцидента проводили.
    +4−0
    triton197708 Июн 2024 в 22:13
    Женщину очень жаль, но от жары и ей "сопутствующих" в этом году после апреля только официально погибло почти 500 человек, так что списывать все "беды человечества" на рептилий, которые сами по себе интересные существа, при всем желании не получиться..
    +0−5
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