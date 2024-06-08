Шестиметровый питон проглотил мать четверых детей в Индонезии

Питон вновь проглотил женщину в Индонезии — на этот раз жертвой стала многодетная мать по имени Фарида, рассказывает 8 июня издание TMZ.



По данным издания, беда произошла в четверг, когда женщина шла по лесу на рынок близ своего дома в сельскохозяйственной провинции в Западном Сулавеси. Гигантский питон подполз к ней и вонзил зубы в ногу, после чего обвился вокруг ее тела, задушил и заглотил жертву, начав с головы.

Муж Фариды, Нони, через какое-то время забеспокоился и позвал соседей, чтобы вместе пойти искать женщину, но они ничего не добились. Но на следующий день они встретили шестиметрового питона с подозрительно набитым брюхом. Мужчины зарубили змею мачете и обнаружили внутри тело несчастной.