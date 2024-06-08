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    На Лемболовском озере замечен смерч — виновата неустойчивая атмосфера

    2403
    4 комментария

    Свидетелями необычного природного явления на Лемболовском озере в Ленинградской области стали читатели «Фонтанки». Огромное жерло смерча прощупывало водную гладь у леса, вздымая вихри капель.

    читатель «Фонтанки»

    Смерчи — явление не частое для наших мест, но и не такое уж редкое. Осенью 2023 года его заметили у Лахта Центра, а прошлым летом — возле Северного Гогландского маяка.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов тогда объяснял, что образовавшиеся над водой смерчи неопасны: быть бдительными стоит с теми, что орудуют над сушей. А «условиями для появления таких смерчей являются неустойчивая атмосфера, образование кучево-дождевого облака, в котором создается воронка».

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 4

    t_andrei08 Июн 2024 в 21:39
    я вот только позавчера на Сапе на нем катался. Жуть...
    +1−0
    почти бросил..)08 Июн 2024 в 20:58
    - Давай хоть что-нибудь вытянем из.. Лемболовского Озера?!..) - Господи, я там был! - Когда? - Очень сложно вспомнить, где-то.., да, между вторым и третьим классом! - Не путаешь, возможно, между, четвёртым и пятым?!..) - Нет-нет, реально совсем уж в Детстве это Было! - Смотри, после третьего - Спортивный.."лагерь" у тебя - Да - Затем.. - пробел!..) - Думаю, что после второго класса это было! - Ходили вы на полигон?..) - Да.., там, в Васкелово он был - Собирали? - Ну да, и гильзы и патроны.. - Зачем?! - Господи, мы же - мальчишки!..) - смешные вы..)
    +0−0
    triton197708 Июн 2024 в 20:53
    Впечатляюще (главное чтоб на расстоянии))
    +0−1
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