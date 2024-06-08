На Лемболовском озере замечен смерч — виновата неустойчивая атмосфера

Свидетелями необычного природного явления на Лемболовском озере в Ленинградской области стали читатели «Фонтанки». Огромное жерло смерча прощупывало водную гладь у леса, вздымая вихри капель.
читатель «Фонтанки»
Смерчи — явление не частое для наших мест, но и не такое уж редкое. Осенью 2023 года его заметили у Лахта Центра, а прошлым летом — возле Северного Гогландского маяка.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов тогда объяснял, что образовавшиеся над водой смерчи неопасны: быть бдительными стоит с теми, что орудуют над сушей. А «условиями для появления таких смерчей являются неустойчивая атмосфера, образование кучево-дождевого облака, в котором создается воронка».