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    В Петербурге заметили смерч. Он кружил у Лахта Центра

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    читатели «Фонтанки»

    Днем в воскресенье, 3 сентября, петербуржцы заметили смерч над Финским заливом около Лахта Центра. Фотографии и видео природного явления «Фонтанке» отправили читатели.

    Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус посмотрел снимки и предположил, что это действительно мог быть смерч или одна из его стадий.

    «Cложно ответить точно. Если он касается краем земли или воды — то да, это смерч. Если не достиг земли, то это облако-воронка, одна из первых фаз формирования смерча», — объяснил специалист журналисту «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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