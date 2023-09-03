В Петербурге заметили смерч. Он кружил у Лахта Центра

читатели «Фонтанки»
Днем в воскресенье, 3 сентября, петербуржцы заметили смерч над Финским заливом около Лахта Центра. Фотографии и видео природного явления «Фонтанке» отправили читатели.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус посмотрел снимки и предположил, что это действительно мог быть смерч или одна из его стадий.
«Cложно ответить точно. Если он касается краем земли или воды — то да, это смерч. Если не достиг земли, то это облако-воронка, одна из первых фаз формирования смерча», — объяснил специалист журналисту «Фонтанки».