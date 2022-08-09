Петербуржцам удалось поймать в объектив настоящий смерч над Финским заливом

Посетители Северного Гогландского маяка, что в Кингисеппском районе Ленобласти, запечатлели смерч на камеру своего телефона. Необычное для наших краев природное явление наблюдалось накануне, сообщает 9 августа администратор Telegram-канала gogland_govorit.
По просьбе «Фонтанки» главный синоптик Петербурга Александр Колесов взглянул на опубликованные кадры и сделал вывод.
«Да, это смерч полноценный, но эти над водой образуются и на берег, скорее всего, не выходят. Он, как видно, необширный и очень локальный. Ветер только в районе воронки. Говорят, что он почти не двигался и быстро разрушился. Такие смерчи часто образуются над заливом и вреда не приносят, опасаться нужно тех, что зарождаются над сушей», — прокомментировал увиденное Колесов.
По словам синоптика, условиями для появления таких смерчей являются неустойчивая атмосфера, образование кучево-дождевого облака, в котором создается воронка.
«Фонтанка» писала, что ранее очевидцы уже неоднократно замечали над Финским заливом явления, напоминающие смерчи. Однако специалисты говорят, что это были не смерчи, а «хвосты» облаков.