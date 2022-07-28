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    Странные облака видели над Финским заливом — хвостатые

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    Тыл циклона хоть и подпортил погоду в Петербурге, но организовал несколько небесных шоу. Богатый ассортимент облаков могли наблюдать петербуржцы в среду, 27 июля.

    На Финском заливе наблюдали несколько вихреобразных воронок, похожих на смерчи.

    На самом деле это не смерчи, а «хвосты» облаков, рассказал «Фонтанке» 28 июля главный синоптик города Александр Колесов. Такое явление иногда замечают над Финским заливом. Из-за сильных восходящих потоков в конвективном облаке под ним усиливается ветер, и возникает «хвост», но в настоящий смерч он не развивается: скорость ветра для этого недостаточна. Какая она именно, неизвестно, поскольку измерений на месте не проводится.

    «Скорее всего, [скорость ветра под облаком] совсем небольшая и очень локальная. По данным у земли, это видно на видео, которые попадались в Интернете, такой хвостик проходит рядом с людьми, предметами и не влияет на них никак. Когда образуется настоящий смерч, то там уже все страшно, ветер за 50 м/с. Он тоже локален, но зона его влияния немного шире», — пояснил Александр Колесов.

    В тот же день в Петербурге сняли на камеру редкие лентикулярные облака и едва заметную неустойчивость Кельвина — Гельмгольца.

    Вихреобразные образования время от времени видят над Финским заливом и на Балтике, а иногда даже в Петербурге — пылевые.

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