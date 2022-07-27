Холодный фронт испортит погоду в Петербурге. Дождь подбирается с запада

В 8 часов утра в Петербурге уже плюс 20 градусов, но сильно выше не станет. Циклон несёт похолодание и дожди.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», кратковременный дождь возможен утром и днём, ветер умеренный. Воздух прогреется до 21–23 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем будет повышаться.



По данным «Яндекс.Погоды», в 8 часов утра дождь идёт только в Кронштадте.

