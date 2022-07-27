Холодный фронт испортит погоду в Петербурге. Дождь подбирается с запада

В 8 часов утра в Петербурге уже плюс 20 градусов, но сильно выше не станет. Циклон несёт похолодание и дожди.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», кратковременный дождь возможен утром и днём, ветер умеренный. Воздух прогреется до 21–23 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем будет повышаться.
По данным «Яндекс.Погоды», в 8 часов утра дождь идёт только в Кронштадте.
«Сегодня по территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт, оставляя Северную столицу в тыловой части циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, что ограничит приток солнечного тепла», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В четверг и пятницу синоптики снова обещают кратковременные дожди, температура будет снижаться на 1–2 градуса.