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    Холодный фронт испортит погоду в Петербурге. Дождь подбирается с запада

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    В 8 часов утра в Петербурге уже плюс 20 градусов, но сильно выше не станет. Циклон несёт похолодание и дожди.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», кратковременный дождь возможен утром и днём, ветер умеренный. Воздух прогреется до 21–23 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем будет повышаться.

    По данным «Яндекс.Погоды», в 8 часов утра дождь идёт только в Кронштадте.

    Фото: yandex.ru/pogoda
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    «Сегодня по территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт, оставляя Северную столицу в тыловой части циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, что ограничит приток солнечного тепла», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    В четверг и пятницу синоптики снова обещают кратковременные дожди, температура будет снижаться на 1–2 градуса.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
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    Фото: Антон Кубышкин
    Фото: yandex.ru/pogoda
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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